Pogoda na początek 2025 roku

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna połowa Europy będzie pod wpływem niżu znad południowej Skandynawii, Zatoki Fińskiej i Morza Barentsa, w strefie oddziaływania frontów atmosferycznych. Południowa część kontynentu znajdzie się w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Hiszpanią i Morzem Czarnym. Północna Polska pozostanie na skraju niżu z ośrodkami w rejonie Danii i Zatoki Fińskiej; pozostały obszar kraju będzie na skraju wyżu znad południowej Europy. Napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Reklama

Pogoda w środę 1 stycznia

W środę na południu kraju słonecznie; na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy opady deszczu, na Mazurach i Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C na południu i zachodzie; cieplej lokalnie w rejonach podgórskich około 10 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, porywisty, południowo-zachodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 85 km/h, w Karpatach do 110 km/h, nad morzem do 115 km/h oraz w Sudetach wzrastające od 140 km/h do 170 km/h.

W nocy ze środy na czwartek na południowym wschodzie zachmurzenie małe; na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i północy opady deszczu, na krańcach północnych i w Sudetach także deszczu ze śniegiem. Nad ranem nad morzem możliwe burze. Temperatura minimalna od minus 1 st. C na Roztoczu do 4 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 40 km/h do 50 km/h, porywisty, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru do 75 km/h, miejscami na Pomorzu i w centrum kraju do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, w Karpatach do 110 km/h oraz w Sudetach wzrastające od 170 km/h do 190 km/h.

Reklama

Pogoda na czwartek 2 stycznia

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami: deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Sudetach o 6 cm. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie, około 4 st. C w centrum, do 9 st. C w Małopolsce. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru do 75 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, w Karpatach do 110 km/h oraz w Sudetach malejące od 190 km/h do 70 km/h. Silny wiatr może powodować zawieje śnieżne.

Pogoda w Warszawie. Będzie ślisko

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W nocy w stolicy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. W czwartek zachmurzenie duże, pod wieczór z postępującymi większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Pod wieczór miejscami ślisko! Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, początkowo w porywach do 70 km/h, stopniowo słabnący, południowo-zachodni i zachodni.