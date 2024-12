W poniedziałek IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w dwóch województwach na północy kraju. Ostrzeżeniami objęto powiaty pucki, wejherowski, lęborski, i słupski w woj. pomorskim, a także powiaty sławieński, koszaliński, kołobrzeski i gryficki w woj. zachodniopomorskim.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W porywach nawet 85 km/h

Na terenach objętych ostrzeżeniami Instytut prognozuje wystąpienie silnego wiatru z południowego zachodu i zachodu, o średniej prędkości do 45 km/h. Prędkość wiatru w porywach może wynieść nawet 85 km/h - wynika z komunikatu.

Alerty przed silnym wiatrem będą obowiązywać od godz. 18 w poniedziałek do godz. 5 we wtorek.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Może powodować straty materialne

Ponadto do godz. 10 w piątek na terenie powiatów puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego i sławieńskim, w strefie nadmorskiej IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.