Ostrzeżenie II stopnia objęło powiaty w województwie podkarpackim, w tym Krosno, Sanok, Lesko oraz Bieszczady. Wydano również ostrzeżenia I stopnia dla części województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Zima zaskakuje. Gołoledź, mgła i smog paraliżują Polskę [OSTRZEŻENIA IMGW]

Dodatkowo IMGW ostrzegła przed gęstymi mgłami w zachodniej Polsce, szczególnie w województwach:

lubuskim, zachodniopomorskim,wielkopolskim.

W miejscach o gęstej mgle widoczność może spaść poniżej 200 metrów, co stwarza zagrożenie dla kierowców i pieszych. Ostrzeżenie to obowiązuje do sobotniego południa.

Smog atakuje! Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało również ostrzeżenie przed smogiem dla części województw:

śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego.

Na tych obszarach prognozowana jest bardzo zła jakość powietrza, szczególnie w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10, co stanowi zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób z problemami układu oddechowego. RCB zaleca unikanie aktywności na świeżym powietrzu i pozostanie w domach w miarę możliwości.

