Rekordowo ciepła zima zamiast śniegu i mrozu

Jak informuje portal TwojaPogoda.pl, prognozy na styczeń i luty mogą wprawić w osłupienie. Zamiast klasycznej śnieżnej i mroźnej zimy, czeka nas wyjątkowo ciepła aura. Jak informuje portal mapy anomalii temperatury NOAA pokazują niepokojące kolory czerwieni i brązu, które świadczą o rekordowym odchyleniu od normy.

Chociaż El Niño zakończyło się jeszcze latem, a La Niña nabiera na sile, efekty tych zjawisk klimatycznych wciąż są odczuwalne. W grudniu termometry w Polsce wskazywały kilkanaście stopni Celsjusza, co jeszcze niedawno wydawało się anomalią, ale staje się coraz bardziej powszechne.

Brak prawdziwej zimy przed końcem roku

Do końca roku nie ma co liczyć na prawdziwie zimowe warunki. Okresowe ochłodzenia nie zmienią ogólnego obrazu – temperatury będą nadal znacznie wyższe niż zazwyczaj. Śnieg, jeśli się pojawi, to tylko lokalnie i zniknie niemal natychmiast.

Wyższe temperatury

Według prognoz styczeń i luty, które zwykle uchodzą za najbardziej zimowe miesiące w Polsce, przyniosą temperatury znacznie powyżej normy wieloletniej. Portal wskazuje na anomalie od 1 do 3 stopni w styczniu, a w lutym jeszcze wyższe – od 3 do 4 stopni.