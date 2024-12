Ostatnie dni obdarowały nas prawdziwą jesienną aurą, a nawet bardziej przypominały ciepłe dni września. Wyż, który rozgościł się nad Europą, sprawił, że mogliśmy w pełni cieszyć się słońcem i świeżym powietrzem.

Jaka będzie zima 2024?

Ostatnie lata łagodnych zim przyzwyczaiły nas do stabilnych warunków atmosferycznych. Jednak tegoroczna zima zapowiada powrót ekstremalnych zjawisk. Prognozuje się epizody silnych mrozów, sięgających nawet -20°C, co może być zaskoczeniem po okresie łagodnych zim. Takie niskie temperatury są typowe dla układów wysokiego ciśnienia atmosferycznego, zwłaszcza w bezwietrzne noce z mgłami. Zjawisko to, choć kiedyś powszechne, obecnie może wydawać się nietypowe ze względu na zmianę klimatu.

Obecnie panujący nad Polską wyż nie przyniesie znaczących ochłodzeń. Jednak, zgodnie z prognozami WXCharts, już od 11 grudnia możemy spodziewać się znacznego obniżenia temperatury spowodowanego napływem arktycznego powietrza ze wschodnich rejonów kontynentu.Nocne temperatury mogą spaść nawet do -10 stopni Celsjusza na nizinach i -20 stopni Celsjusza w górach. Największe ochłodzenie przewidywane jest na 15 grudnia. Po tym okresie nastąpi chwilowe ocieplenie, po którym, wraz z nadejściem kalendarzowej zimy, możemy spodziewać się kolejnych epizodów mrozu i opadów śniegu.

Pogoda na 03.12. oraz 04.12.

Prognoza na wtorek zapowiada zachmurzenie z przejaśnieniami. Opady deszczu, o natężeniu od 2 do 5 mm, obejmą większość kraju. Wyjątkiem będzie południowy wschód, gdzie możliwe są jedynie lokalne mgły przed południem. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, a maksymalna 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.

W środę front atmosferyczny będzie kształtował pogodę, zwłaszcza na północy kraju. To właśnie tam możemy się spodziewać najbardziej intensywnych opadów deszczu ze śniegiem, nawet do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju opady będą słabsze i przeważnie w postaci deszczu. Pochmurno będzie praktycznie wszędzie, choć na południowym zachodzie mogą pojawić się przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunku wschodniego.

Pogoda na 05.12. oraz 06.12.

Czwartek będzie ostatnim dniem spokoju. Od piątku czeka nas prawdziwa zmiana pogody. Głęboki niż przyniesie ze sobą intensywne opady, głównie mokrego śniegu i deszczu, oraz bardzo silny wiatr, który może osiągnąć nawet 100 km/h. Chłodne powietrze znad Arktyki spowoduje znaczne obniżenie temperatur.

Czwartek będzie dniem pochmurnym i wilgotnym, z ograniczoną widocznością z powodu mgły. Na obszarach północno-wschodnich kraju spodziewane są niewielkie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza do 4 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunku wschodniego.

W piątek cała Polska znajdzie się pod szarym, chmurnym niebem. Od zachodu nadciągną opady mokrego śniegu, które mogą przyprószyć ziemię nawet 5-centymetrową warstwą. Na zachodzie śnieg przejdzie w deszcz. Jedynym wyjątkiem będzie południowy wschód, gdzie może się trochę przejaśnić i nie powinno padać. Temperatura będzie oscylować wokół zera stopni na północnym wschodzie, a na zachodzie sięgnie nawet 5 stopni. Powieje dość silny wiatr, zwłaszcza w górach, gdzie porywy mogą osiągnąć nawet 80 km/h.

