Według tvnmeteo.pl w połowie grudnia Polskę pokryje śnieg. Nie utrzyma się jednak długo. Po 15 grudnia nastąpić może zwrot w pogodzie. Pojawią opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W dniach między 18 a 22 grudnia ma być dość chłodno, ale zaraz potem pojawi się fala ciepła.

Wigilia i Boże Narodzenie. Jaka temperatura?

Według Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), od 23 do 29 grudnia średnia temperatura miałaby odchylić się od normy na plus o 1-2 st. C. To oznacza, że dość ciepła, łagodna pogoda czeka nas tuż przed świętami. Prawdopodobnie przeciągnie się ona na Wigilię i Boże Narodzenie. Dopiero po świętach kolejny wir niżowy może przynieść do Polski chłód z północy z opadami śniegu.

Boże Narodzenie ze śniegiem?

Jak więc będą wyglądały święta Bożego Narodzenia pod względem pogody? Według długoterminowej prognozy która jednak sprawdza się zaledwie w kilku procentach, najbardziej prawdopodobny scenariusz to: dodatnia temperatura i zachmurzone niebo. Zamiast śniegu będzie wtedy tzw. odwilż bożonarodzeniowa, która zresztą zdarza się w Polsce coraz częściej w ciągu ostatnich lat.

Jaka pogoda w święta?

Prawdopodobieństwo opadów śniegu w czasie świąt Bożego Narodzenia jest niskie i wynosi tylko 10-20 proc. Grudzień w Polsce zapowiada się jako miesiąc ze zmienną pogodą, z temperaturą średnią powyżej norm z wielolecia. Amerykańskie prognozy sezonowe NOAA szacują odchylenie w Polsce nawet do 2 st. C.

