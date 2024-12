Pogoda niedługo stanie na głowie. W weekend czeka nas pogodowy rollercoaster. Pojawi się śnieg i deszcz, a ujemne temperatury sprawią, że na drogach wystąpi gołoledź. Przy tym może wystąpić porywisty wiatr, który lokalnie spowoduje zamiecie śnieżne. To jednak ostatnie chłodne dni w najbliższym czasie.

Nadchodzi ekstremalny przewrót w pogodzie. Nawet 15 stopni Celsjusza

Przyszły tydzień w Polsce zapowiada się wyjątkowo ciepło. Już w poniedziałek (16.12) na przeważającym obszarze kraju zobaczymy od 9 do 12 st. C. W kolejnych dniach temperatura wahać się będzie od 6 do nawet 15 st. C. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Opolszczyźnie oraz Małopolsce. Nawet nocami – w wielu regionach – termometry nie pokażą mniej niż 5 st. C.

Ciepło, ale pochmurnie i wilgotno. Pogoda zaskoczy w grudniu

Na bezchmurną pogodę nie ma co jednak liczyć. Przemieszczające się przez Polskę fronty sprawią, że w przyszłym tygodniu należy spodziewać się przewagi chmur, opadów deszczu i silnego wiatru. Pod koniec tygodnia spodziewane jest nieznaczne ochłodzenie, ale o powrocie zimy nie ma mowy.