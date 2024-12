IMGW ostrzega przed śnieżycami. Zagrożone jedno województwo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej(IMGW) ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w południowych regionach Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa małopolskiego. Alerty obejmują powiaty:

gorlicki,

nowosądecki,

Nowy Sącz,

tatrzański,

limanowski,

nowotarski,

myślenicki,

suski.

IMGW prognozuje opady śniegu o umiarkowanym natężeniu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm. Ostrzeżenia obowiązują od poniedziałku od godz. 16 do wtorku do godz. 16.

Śnieżyce to nie wszystko. Alerty IMGW przed marznącymi opadami

Synoptycy przewidują także pojawienie się marznących opadów.Przy lekko ujemnej temperaturze pada słaby deszcz bądź mżawka, a na drogach i chodnikach pojawiła się gołoledź.

Ostrzeżenia przed gołoledzią obowiązywać będą do wtorku do godz. 12 we wschodniej części województwa łódzkiego, na południu województwa mazowieckiego, w północnej części Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego oraz w województwie lubelskim. W tych warunkach kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.