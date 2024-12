Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnejzapowiada atak zimy w weekend. Nad Europą góruje rozległy wyż, którego centrum znajdzie się w weekend nad południowo-wschodnią Polską – informuje IMGW. Synoptycy przewidują duże zachmurzenie i opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. W całym kraju odczujemy zimno.

Prognoza pogody na weekend. W piątek będzie dominować wyż

Polska jest pod wpływem wyżu, którego centrum przemieszcza się znad południowego Bałtyku nad Ukrainę. W piątek rano pojawią się mgły. Na zachodzie i w rejonach górskich mogą ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od –2 st. C w Zakopanem i Suwałkach, 1 st. C w Warszawie do 2 st. C w Szczecinie. Wiatr będzie słaby, po południu okresami umiarkowany, z kierunków południowy i południowo–wschodni.

Prognoza pogody na weekend. W sobotę mgły, śnieżyce i deszcz

Polska w nocy będzie pod wpływem odsuwającego się wyżu, którego centrum przemieści się nad Morze Czarne. W sobotę (14.12) – od godzin porannych – znajdziemy się pod wpływem niżu, którego ośrodek w południe znajdzie się nad Zatoką Botnicką. Wieczorem na północnym zachodzie zaznaczy się chłodny front atmosferyczny. Napływać będzie powietrze polarne morskie.

IMGW ostrzega przed zachmurzeniem i mgłą, która może ograniczać widoczność w dolinach do 200 m. Po południu w rejonach podgórskich Karpat i na zachodzie Polski możliwe są słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C do 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany (10-25 km/h), okresamiporywisty, lokalnie w Karpatach do 90 km/h.

Prognoza pogody na weekend. W niedzielę możliwe zamiecie śnieżne

W niedzielę (15.12) Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się znad Bałtyku, przez Litwę nad zachodnią Rosję. Stopniowo z południowego zachodu będzie rozbudowywać się klin wyżu znad Zatoki Biskajskiej i Francji. Napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Temperatura minimalna od -2 st. C na południu, około 3 st. C w centrum do 5 st. C na północnym–zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na szczytach Sudetów porywy wiatru do 95 km/h. Lokalnie wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.