Na obszarze Polski nadal dominuje chłodna masa powietrza arktycznego, z wyjątkiem południowego zachodu, gdzie zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. W zachodnich województwach zacznie oddziaływać niż znad Holandii, co przyniesie zwiększone zachmurzenie i lokalne opady. Maksymalna temperatura wyniesie od 11°C do 15°C, na Podhalu ok. 10°C. Wiatr na ogół słaby, w zachodniej części kraju umiarkowany, miejscami porywisty.

1 październik 2024

We wtorek Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad Niemiec. Na zachodzie i w centrum kraju prognozowane są opady deszczu, a w południowo-zachodnich regionach mogą wystąpić burze. Rano mogą pojawić się mgły, szczególnie na północy i południu, ograniczające widoczność nawet do 100 metrów. Temperatura wahać się będzie od 8°C na północnym wschodzie do 16°C na południowym zachodzie.

Sytuacja na Odrze

Na Odrze kontynuowany jest trend spadkowy stanów wód, choć na wielu stacjach wciąż przekroczone są stany alarmowe. Największe przekroczenia stanów alarmowych notowane są w Nietkowie (503 cm), a kulminacja fali wezbraniowej przeszła już przez Bielinek. Przewidywana sytuacja hydrologiczna na Odrze wskazuje, że stany wód stopniowo będą się obniżać, choć na niektórych odcinkach nadal będą przekraczać poziomy ostrzegawcze.

Prognoza opadów na najbliższe dni

Zgodnie z wyliczeniami modeli numerycznych, opady w Polsce będą występować głównie w zachodnich i południowych regionach kraju. Modele prognozują opady o różnej intensywności, przy czym suma opadów miejscami może sięgnąć 20-30 mm w ciągu doby. Najsilniejsze opady spodziewane są na południowym zachodzie, a mniejsze na wschodzie i północy kraju.

Na Odrze poniżej Głogowa spodziewany jest dalszy spadek poziomu wody, choć stany alarmowe wciąż będą przekroczone. Kulminacja wezbraniowa obecnie przechodzi przez Widuchową, gdzie stan wody wynosi 653-658 cm, czyli powyżej alarmowego poziomu. W nadchodzących dniach sytuacja na Odrze powinna się stopniowo stabilizować.