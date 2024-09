Środa: Zachmurzenie i przelotne opady

Środowe prognozy przewidują umiarkowane i duże zachmurzenie, zwłaszcza na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju. W tych rejonach można spodziewać się również przelotnych opadów deszczu. Na południowym zachodzie możliwe są także burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady – od 20 do 30 mm deszczu – oraz porywisty wiatr, osiągający w niektórych miejscach do 75 km/h.

W pozostałej części kraju wiatr będzie nieco słabszy, w granicach 40-45 km/h, wiejący z kierunku południowo-zachodniego. Temperatury będą się wahać od 17°C na północnym zachodzie do 23°C na południowym wschodzie.

Noc ze środy na czwartek: Zmienne zachmurzenie i umiarkowany wiatr

Nocą z środy na czwartek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie. W centrum i na północnym wschodzie chmury będą rzadsze. Minimalna temperatura wyniesie od 12°C na północy do 14°C na krańcach wschodnich. Wiatr na południu pozostanie umiarkowany i porywisty, a w pozostałych rejonach kraju będzie słabszy.

Czwartek: Intensywne wiatry i przelotne opady

W czwartek na północnym zachodzie oraz zachodniej części kraju dominować będzie duże zachmurzenie, z możliwością przelotnych opadów deszczu. Na południowym wschodzie niebo będzie mniej zachmurzone, ale wiatr osiągnie tam prędkość do 55 km/h. Najsilniejsze wiatry, osiągające nawet 90 km/h, spodziewane są na południu i południowym zachodzie. Wiatry będą wiały głównie z południa. Temperatury wyniosą od 17°C na Wybrzeżu do 22°C na południowym wschodzie.

Noc z czwartku na piątek: Porywiste wiatry i opady deszczu

W nocy z czwartku na piątek prognozowane jest duże zachmurzenie, intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Na Wybrzeżu wiatr osiągnie prędkość do 55 km/h, natomiast na południu może wiać z prędkością do 75 km/h. Wiatry będą południowo-zachodnie, a temperatury wyniosą od 14°C na północy do 18°C na południowym wschodzie.

Piątek: Zachmurzenie i możliwe burze

W piątek przewidywane jest umiarkowane i duże zachmurzenie na większości obszarów kraju. Spodziewane są także przelotne opady deszczu, a w niektórych miejscach mogą wystąpić burze. Suma opadów wyniesie od 20 do 30 mm. Temperatury będą się wahać od 18°C na północy do 23°C na południowym wschodzie, a wiatr będzie porywisty, wiejący z południowego zachodu, z prędkością do 85 km/h.