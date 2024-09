Tegoroczne lato z pewnością zapadnie nam w pamięć jako pełne pogodowych kontrastów. Doświadczyliśmy zarówno silnych nawałnic, jak i słonecznych dni. Choć nie brakowało upałów, na szczęście uniknęliśmy rekordowych temperatur, które nawiedziły południe Europy.

Wiemy, jaka będzie jesień w pogodzie. Na mapach widać zaskakujący trend

Wrzesień w tym roku był jednym z najcieplejszych w historii. Koniec miesiąca jednak powoli zapowiada nadejście chłodniejszych dni. Od niedzieli w całym kraju temperatury spadną poniżej 20 stopni Celsjusza. Nocami możliwe są przygruntowe przymrozki. Okresowo wystąpią opady deszczu, a nawet burze, jednak bez zagrożenia kolejnych fal powodziowych na rzekach.

Od października do grudnia Europa może doświadczyć nietypowej sytuacji atmosferycznej. Z prognoz wynika, że przez cały ten okres wyże będą przeważać na zachodzie kontynentu, zwłaszcza nad Atlantykiem. Zablokują one typowe dla tej pory roku silne i wietrzne niże, które zwykle docierają w nasz region. Zamiast tego przesuną się one prawdopodobnie na północ Europy.

Taki będzie październik w pogodzie. Temperatura minimalnie powyżej średniej

Prognozy synoptyków wskazują, iż październik w Polsce będzie prawdopodobnie cieplejszy o 0,5-1 st. C. w porównaniu do średnich z ostatnich 30 lat. Większe anomalie temperatur spodziewane są we wschodniej Europie. W kraju przewidywane są umiarkowane opady, choć w rejonach nadmorskich deszcz może występować częściej niż zwykle.

Jeśli chodzi o temperaturę, to w pierwszej połowie października termometry będą wskazywać 15-20 st. C. W drugiej połowie miesiąca możemy spodziewać się dni, kiedy temperatura nie przekroczy 10 st. C. Nocami mogą wystąpić przymrozki. Polska, znajdując się między obszarami wyżowymi i niżowymi, będzie doświadczać zmiennej pogody. Będą okresy z większą ilością opadów i silniejszym wiatrem, ale nie zabraknie także kilku słonecznych dni.

Jaka będzie pogoda w listopadzie? Synoptycy są pewni jednego

Z kolei w listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Spodziewamy się jednak, że suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej tej normy. I tak będzie aż do grudnia.

Przypominamy, że powyższa prognoza jest orientacyjna i obarczona dużym ryzykiem błędu. W kolejnych aktualizacjach mogą w niej zajść zmiany. W związku z tym powinna być traktowana jedynie jako zarys tego, co może zdarzyć się w pogodzie w przyszłości.