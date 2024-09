Wrzesień w tym roku był jednym z najcieplejszych w historii. Termometry często pokazywały wartości niczym w środku lata. To już jednak przeszłość. Im bliżej października, tym robi się coraz chłodniej. A to nie koniec złych wieści.

Ciepłe dni odejdą. Październik pod znakiem jesiennego chłodu

Wszystko wskazuje na to, że w weekend rozpocznie się wyraźniejsze ochłodzenie, które może potrwać także w kolejnym tygodniu. Wynika z niej, że po raz pierwszy od dłuższego czasu tygodniowa anomalia temperatury będzie ujemna, co oznacza, że zrobi się chłodniej niż zazwyczaj o tej porze roku.

W pierwszej połowie miesiąca maksymalne temperatury będą się zazwyczaj mieścić w przedziale od około 7 do 20 stopni Celsjusza – w zależności od regionu. W ciągu miesiąca miejscami mogą pojawić się niewielkie przymrozki, zwłaszcza przy gruncie w nocy, gdy nastąpią rozpogodzenia, choć takich dni nadal nie będzie zbyt wiele.

Burze i wichury. Czeka nas niebezpieczny październik

Prognozy wskazują, że październik przyniesie opady przekraczające wieloletnią normę na większości obszaru Polski. Oznacza to, że dominować będą układy niskiego ciśnienia, a fronty atmosferyczne będą przemieszczać się częściej, co może prowadzić nawet do burzowych dni. Największe opady spodziewane są na północy i zachodzie kraju.

Synoptycy ostrzegają, że w niektórych regionach wystąpią silne wichury, które mogą spowodować poważne szkody. Opady atmosferyczne będą obecne, miejscami mogą doprowadzić do podtopień, jednak ich ilość będzie mniejsza niż we wrześniu. Nie powinno jednak brakować też dni, gdy przestanie padać i wyjrzy słońce.

Prognoza pogody na październik. Czy spadnie pierwszy śnieg?

Jak wynika z najnowszych prognoz Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, w górach i na terenach podgórskich okresowo pojawi się śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Poza obszarami górskimi ryzyko opadów śniegu i deszczu ze śniegiem pozostanie niskie, jednak nie można całkowicie wykluczyć lokalnych, zimowych akcentów, co miało miejsce w niektórych regionach w ubiegłym roku.