Do końca tego tygodnia maksymalna temperatura w Polsce będzie oscylować w okolicach 20 st. C. We wtorek w zachodniej połowie Polski miejscami padać będzie przelotnie deszcz, a na północnym zachodzie mogą pojawić się nawet burze. Wciąż będzie ciepło, od 20 st. C do 25 st. C. Nieco chłodniej będzie tylko nad morzem i w obszarach podgórskich, od 18 st. C do 22 st. C. Na południu kraju pojawi się wiatr fenowy, który w porywach osiągać będzie 70 km/h, a w górach nawet 90 km/h.

W środę synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie nawet burze. Nieco uspokoi się wiatr. Zrobi się chłodniej, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazywać będą od 18 st. C do 21 st. C. W czwartek ma być wietrznie. Porywy wiatru osiągać będą miejscami 65 km/h, a w obszarach podgórskich nawet około 90 km/h. Przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C do 23 st. C. Odczuwalna będzie niższa ze względu ma wiatr.

Prognoza pogody na weekend

W piątek nadal wietrznie, a porywy wiatru na zachodzie i północy kraju mogą sięgać nawet 80 km/h. Temperatura maksymalna od 16 st. C na północnym zachodzie Polski do nawet 24 st. °C na południowym wschodzie. Wiatr w całym kraju będzie porywisty. W sobotę wyraźnie się ochłodzi i wystąpią przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 13 st. C do 17 st. C. Miejscami wciąż wiać będzie okresami porywisty wiatr, przez co odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej.

Prognoza pogody: Kiedy ochłodzenie?

W niedzielę ma być chłodno, temperatura maksymalna od 13 st. C do 15 st. C. Za to uspokoi się wiatr. Zimno ma być do środy 2 października. W Tatrach minimalna temperatura będzie wtedy wynosić od 3 do 6 st. C. Najniższe temperatury będą w poniedziałek 30 września: nawet ok. 5-6 w prawie całym kraju, w najchłodniejszym momencie dnia.