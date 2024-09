Dodał, że w sobotę do końca dnia nie przewiduje się opadów deszczu, a termometry w całym kraju wskażą 20-24 st. C. Wiatr na ogół słaby z kierunków wschodnich.

Noc z soboty na niedzielę będzie pogodna i bez opadów. Na przeważającym obszarze temperatura w okolicach 7-10 st. C. W centrum i na południu kraju termometry wskażą nawet ok. 4-5 st. C, a nad morzem – gdzie będzie najcieplej – około 14 st. C.

Pogoda zaskakuje. IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia

W nocy w wielu rejonach utworzą się gęste mgły. Lokalnie ograniczą widzialność do ok. 200 m. Ich pojawienie się jest szczególnie prawdopodobne w północnej Polsce i w rejonach podgórskich – zwłaszcza w dolinach sudeckich i karpackich. Dla północnej Polski IMGW wydał w związku z tym ostrzeżenie I stopnia, które obowiązuje od godz. 23.00 w sobotę do godz. 8.00 w niedzielę. W nocy wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków wschodnich.

Jak powiedział synoptyk, w niedzielę "słońca nie powinno zabraknąć nigdzie". Także tego dnia nie prognozuje się opadów. Temperatura w całym kraju w granicach 20-24 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Nad ranem lokalnie mogą pojawić się szybko zanikające mgły, które ograniczą widzialność do ok. 200 m.

W nocy z niedzieli na poniedziałek pojawienie się gęstych mgieł przewiduje się zwłaszcza w północnej części kraju. Ponownie ograniczą one widzialność do 200 m. Poza tym noc będzie pogodna i bez opadów. Termometry wskażą 7-10 st. C. W południowych regionach kraju i w rejonach podgórskich możliwe są spadki do ok. 5-6 st. C, a najcieplej, bo 13 st. C, będzie nad samym morzem. Prognozuje się wiatr słaby, południowo-wschodni.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.