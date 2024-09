Jak wskzanow komunikacie IMGW, Polska jest pod wpływem niżu atmosferycznego, którego ośrodki znajdują się nad Atlantykiem, Półwyspem Skandynawskim oraz Morzem Północnym. W ciągu dnia na zachodzie kraju pojawi się front atmosferyczny. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie, które wypiera chłodniejsze powietrze polarne kontynentalne. W najbliższym czasie spodziewany jest też spadek ciśnienia atmosferycznego.

Prognoza na najbliższe dni

W ciągu dnia we wtorek, wschodnia część kraju będzie miała małe i umiarkowane zachmurzenie, podczas gdy na zachodzie i w centrum mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a także burze, szczególnie na północnym zachodzie. Suma opadów podczas burz w centrum wyniesie do 10 mm, a na północnym zachodzie do 15 mm. Temperatury maksymalne będą sięgały od 19°C na zachodzie do 26°C na wschodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych, z możliwymi porywami do 90 km/h w górach.

Na Pomorzu wietrznie

Zachmurzenie będzie duże w nocy z 25 na 26 września z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na południu, wschodzie i północy. Temperatury minimalne będą wynosiły od 10°C do 15°C. Wiatr osłabnie, ale na Pomorzu porywy mogą osiągać do 70 km/h.

W ciągu dnia w środę przewiduje się małe i umiarkowane zachmurzenie, z przelotnymi opadami na północy, zachodzie i południowym wschodzie. Burze możliwe na krańcach południowo-wschodnich. Temperatury maksymalne od 17°C na północy do 23°C na wschodzie. Wiatr osłabnie, ale w górach mogą występować silniejsze porywy.

Hydrologiczna sytuacja w Polsce

Na górnej i środkowej Odrze stany wody opadają, jednak lokalnie są powyżej stanów ostrzegawczych. Fala wezbraniowa osiągnęła szczyt w Cigacicach, gdzie poziom wynosi 645 cm, co jest o 245 cm powyżej stanu alarmowego. Na dolnej Odrze obserwuje się również spadki stanu wody, ale lokalnie mogą występować przekroczenia alarmowe.

W zlewniach dopływów Odry dominują spadki lub stabilizacja stanów wody, z tendencją do przekraczania stanów umownych w ujściowych odcinkach. Wiele stacji hydrologicznych na Odrze i Wiśle jest w strefie alarmowej lub ostrzegawczej.

Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne

Ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim do 24 września. Natomaist ostrzeżenia 3. stopnia przed wezbraniami obowiązują w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Trwa również zagrożenie suszą hydrologiczną w dorzeczu Wisły oraz dolnej Odrze.