Gdzie jest burza? Strony z mapami burz

Dzięki stronom z mapami burz można dokładnie, często niemal w czasie rzeczywistym, śledzić drogę i intensywność burz. Przedstawiamy 4 witryny, które to monitorują.

METEO IMGW-PIB – na stronie METEO Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego znajduje się zakładka PROGNOZA BURZ , dzięki której można sprawdzić nie tylko gdzie wystąpią burze , lecz także jakie będzie ich nasilenie i towarzyszące zjawiska. Dokładne dane można znaleźć także na stronie na Facebooku Burza-Alert-IMGW.

, dzięki której można sprawdzić nie tylko , lecz także jakie będzie ich nasilenie i towarzyszące zjawiska. Dokładne dane można znaleźć także na stronie na Facebooku Burza-Alert-IMGW. SkyRadar.pl – pokazuje mapę burz w Polsce oraz w wybranych rejonach świata . Działa na żywo, a na animowanej mapie można zobaczyć przemieszczanie się chmur oraz komórek burzowych. Dzięki "błyskom" na radarze, sprawdzisz dokładne miejsce wyładowań. Ponadto kolorami zaznaczona jest również intensywność towarzyszącej burzy opadów.

. Działa na żywo, a na animowanej mapie można zobaczyć przemieszczanie się chmur oraz komórek burzowych. Dzięki "błyskom" na radarze, sprawdzisz dokładne miejsce wyładowań. Ponadto kolorami zaznaczona jest również intensywność towarzyszącej burzy opadów. RadarBurz.pl – w tym serwisie dostępna jest mapa z witryny SkyRadar.pl , ale ponadto można także sprawdzić mapę opadów, radar wiatru oraz ostrzeżenia meteorologiczne.

, ale ponadto można także sprawdzić mapę opadów, radar wiatru oraz ostrzeżenia meteorologiczne. Burze.dzis.net – strona internetowa, która pozwana na śledzenie burz oraz ostrzeżeń o zagrożeniach pogodowych (upałach, opadach, trąbach powietrznych itd.). W tym przypadku na mapie znajdują się kolorowe piksele – odmienne kolory służą do oznaczania czasu, w którym nastąpiło wyładowanie. Dostępne są zarówno mapy Polski, jak i innych krajów Europy. Na mapie można wybrać swoją lokalizację, wyświetlać miasta, sprawdzać liczbę wyładowań czy prędkość przemieszczania się chmur.

Reklama

Jak działają radary burz?

Jak możemy przeczytać w serwisie RadarBurz.pl, w określeniu, gdzie jest burza, pomagają anteny, które znajdują się w pewnych odległościach od siebie i odbierają sygnał, który przypomina sygnał radiowy. Stanowi on informację o tym, gdzie miało miejsce wyładowanie atmosferyczne. Takie anteny potrafią działać w zasięgu nawet 400 kilometrów. Co więcej, określają, w którym kierunku zmierza burza i jak silna jest. Wszystkie te informacje nanoszone są na mapach, dzięki którym można śledzić to zjawisko.