"Burze i silny deszcz z burzami". Dla południowej połowy kraju wydano ostrzeżenia o burzach. W północno-zachodniej części Polski obowiązywać będą ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami" czytamy w komunikacie IMGW.

Jak podaje Sieć Obserwatorów Burz dziś czeka nas kontynuacja burzowej, niebezpiecznej aury. "Ponownie mogą rozwijać się niebezpieczne burze powodujące powstawanie licznych szkód materialnych. Zjawiska pojawią się najpewniej w drugiej połowie dnia i trwać mogą do późnych godzin nocnych. Obejmą one głównie południe, południowy zachód i zachód naszego kraju, stopniowo przemieszczając się do centrum i na północ- informuje sieć.

Największym zagrożeniem będąopady dużego gradu o średnicy lokalnie do 4 -6 cm, silne porywy wiatru o prędkości do 90 - 100 km/h, nawalne opady deszczu. Ich konsekwencją mogą być zalania podtopienia oraz do powodzie błyskawiczne.

Burze i wiatr. Alarmy trzeciego stopnia

Alarmy trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

lubuskim, w całym województwie poza powiatami: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski;

w całym województwie poza powiatami: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski; wielkopolskim, w powiatach: nowotomyskim, wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, śremskim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, rawickim;

w powiatach: nowotomyskim, wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, śremskim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, rawickim; dolnośląskim, w całym województwie poza powiatami: milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

wielkopolskim, w powiatach: jarocińskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, tureckim, ostrowskim, krotoszyńskim, ostrzeszowskim, kępińskim,

dolnośląskim, w powiatach: milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim,

opolskim,

śląskim,

łódzkim, wszędzie poza powiatami: łowickim, kutnowskim, łęczyckim,

mazowieckim, w powiatach: przysuskim, szydłowieckim,

świętokrzyskim, wszędzie poza powiatami: starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim,

małopolskim

podkarpackim, w powiatach: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, przemyskim, Przemyśl, bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Prognoza pogody na piątek 12 lipca

Synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Suma opadów w czasie burz do 25 mm. Lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 22 st. C, 24 st. C na zachodzie, około 27 st. C w centrum, do 32 st. C, 35 st. C na wschodzie i południowym wschodzie.

Nad samym morzem od 19 st. C do 22 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, przeważnie południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h. Możliwe silne prądy zstępujące (downburst) powodujące zniszczenia na niewielkim obszarze oraz powstanie w godzinach wieczornych "rozległego systemu burzowego, potencjalnie w formie silnej burzy wiatrowej z porywami do 90-100 km/h - ostrzega sieć.