Prognoza IMGW na najbliższy weekend

Najnowsza prognoza pogody IMGW (czyli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), która została opublikowana na stronie Instytutu, to prognoza synoptyczna opublikowana 20czerwca. Przedstawia ona prognozowane temperatury, prędkość wiatru oraz ewentualne zachmurzenie lub opady.

Jaka pogoda będzie w piątek 21 czerwca oraz w weekend 22-23 czerwca 2024 roku? Czy czeka nas słoneczny ciepły weekend? Czy możemy spodziewać się ochłodzenia i opadów?

Pogoda w piątek, 21 czerwca 2024

W piątek 21 czerwca 2024 przewidywane jest zachmurzeniemałe i umiarkowane. Pod koniec dnia na krańcach południowo-zachodnich kraju pojawią się większe zachmurzenia oraz przelotne opadydeszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 24°C na północy i północnym wschodzie, około 28°C w centrum, do 30°C na zachodzie i południu. Na wybrzeżu będzie chłodniej, od 20°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu wschodni i południowo-wschodni, podczas burz w porywach do 80 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W większości kraju, z wyjątkiem wschodnich krańców Polski, spodziewane są opadydeszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Strefa burz przemieszczać się będzie z zachodu w głąb kraju. Towarzyszyć jej będą ulewne opady deszczu do 20 mm, a na południowym zachodzie do 35 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 18°C w centrum i na zachodzie, aż do 21°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wschodzie wiatr o południowo-wschodnim, na zachodzie zaś wiatr zachodni. W górach wiatr w porywach do 70 km/h, a podczas burz do 85 km/h.

Jaka będzie sobota 22 czerwca 2024?

Sobota przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie burze, również z gradem.

Minimalna temperatura wyniesie od 16 stopni w północno-wschodniej części kraju, do 21 stopni Celsjusza na Południu Polski.Temperatura maksymalna od 19 i 21 stopi na wybrzeżu i Sudetach, przez 28 stopni w centralnej Polsce, do 32 stopni na Podkarpaciu i Polesiu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby u umiarkowany. Miejscami może być porywisty. Podczas lokalnych burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda na niedzielę, 23 czerwca 2024

W noc z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Choć na północy i południu okresowo duże z miejscowymi przelotnymi opadami deszczu. Minimalnie termometry wskażą od 10 stopni na południowym zachodzie do 18 stopni Celsjusza we wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna będzie wynosić od 16 stopni na wybrzeżu i 18 stopni na Pomorzu, przez około 24 stopnie Celsjusza w centrum, aż do 26 stopni w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Miejscami porywisty.

Noc z niedzieli na poniedziałek charakteryzować się będzie dużym zachmurzeniem z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i południu Polski miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.