W nocy z piątku na sobotę i w sobotę nad Polską przejdą gwałtowne, bardzo groźne burze, z ulewnymi opadami deszczu, bardzo silnymi porywami wiatru, z opadami dużego gradu i możliwością wystąpienia trąby powietrznej - ostrzega IMGW. Zalecana jest najwyższa ostrożność, częstego śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wydano ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, które zaczną obowiązywać od godz. 16 w piątek i potrwają do godz. 8 w sobotę. Trzeci stopień zagrożenia (najwyższy) oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrofy oraz zagrożenie życia.

Zagrożenie trzeciego stopnia

Ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia, obowiązują w następujących województwach:

lubelskim,

małopolskim

śląskim,

świętokrzyskim,

opolskim,

dolnośląskim,

dolnej części łódzkiego i wielkopolskiego.

Dzisiaj od godz. popołudniowych prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad.

Prognoza na piątek 21 czerwca

Dziś IMGW prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu i wieczorem na południowym zachodzie i południu wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C północy i północnym wschodzie około 28 st. C w centrum do 32 st. C miejscami na zachodzie i południu; nad morzem chłodniej 20 st. C. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Strefa burz będzie stopniowo przemieszczała się z południowego zachodu na wschód i północny wschód kraju. Temperatura minimalna od 14°C na północnym wschodzie, około 18°C w centrum i na zachodzie do 20°C na południowym wschodzie. W górach wiatr w porywach do 70 km/h. W czasie burz porywy do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 120 km/h.