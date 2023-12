Prognoza pogody na najbliższe dni: Nadchodzi odwilż

Grudzień przywitał nas prawdziwie zimową aurą. W całym kraju zapanowały ujemne temperatury i spadł śnieg. Pogoda wprowadziła nas zatem - podobnie jak ostatni miesiąc w roku ze swoimi przygotowaniami świątecznymi - w nastrój Bożego Narodzenia. Okazuje się jednak, że - zgodnie z prognozami - w najbliższych dniach czeka nas odwilż.

Już od niedzieli 10 grudnia temperatura w całej Polsce wzrośnie. Od poniedziałku 11 grudnia termometry pokażą – z wyjątkiem północno-wschodnich oraz południowych krańców naszego kraju – temperatury wyższe od tych z ostatnich dni. Zobaczymy od 0 do nawet 4 stopni Celsjusza. Według prognozy numerycznej IMGW z 6 grudnia – odwilż ma trwać tydzień. Już bowiem od poniedziałku 18 grudnia temperatura ma ponownie spadać.

Jaka pogoda w święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok?

Czy to oznacza mróz i śnieg w święta? IMGW przewiduje, że są na to szanse. Jednak zgodnie z obecnymi prognozami tydzień od poniedziałku 18 grudnia do Wigilii w niedzielę 24 grudnia nie będzie aż tak zimowy, jak pierwsze dni miesiąca.

Zgodnie ze wspomnianą już prognozą numeryczną w kolejnym tygodniu, a więc od bożonarodzeniowego poniedziałku 25 grudnia do końca roku, temperatura w całej Polsce oscylować ma w okolicach 0 stopni Celsjusza. W zachodniej części Polski będzie nieco cieplej (od 0 do 2 stopni Celsjusza) niż w części wschodniej (od -1 do 0 stopni Celsjusza). Jedynie na krańcach południowych spodziewać się można spadku temperatury do -3 stopni Celsjusza. Zgodnie z prognozami IMGW również nowy rok przywita nas temperaturami w granicach 0 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na święta

Pogodę, jakiej możemy spodziewać się w czasie najbliższych świąt Bożego Narodzenia, IMGW prognozuje także na podstawie anomalii średniej temperatury powietrza względem temperatury z lat 1991-2020. Tego typu numeryczną prognozę pogody, obejmującą m.in. czas świąt, IMGW opublikowało 5 grudnia na swoim profilu na Platformie X. Zauważyć tam można, że świąteczny tydzień ma dodatnią anomalię średniej temperatury powietrza. Oznacza to, że tydzień ten będzie cieplejszy od średniej tygodniowej temperatury powietrza w porównywalnych okresach w latach 1991-2020.

Pogoda w Wigilię na przestrzeni lat

IMGW w ostatnim czasie podał również jeszcze inne, interesujące dane związane z pogodą świąteczną. Na swoim profilu na Platformie X przedstawił zestawienie ukazujące minimalną, maksymalną i średnią temperaturę powietrza oraz opady atmosferyczne w Wigilię w latach 1992-2022. Na podstawie przedstawionych danych wyraźnie widać, że w ostatnich latach Wigilia jest zdecydowanie cieplejsza niż wcześniej. Ostatnio tego dnia mróz przez całą dobę na terenie niemal całej Polski panował 16 lat temu.