Jaka pogoda na święta 2023? Prognoza długoterminowa na najbliższych 5 tygodni

Jak możemy przeczytać w komunikacie IMGW na portalu X: "Prognoza długoterminowa od ECMWF od kilku dni z każdą nową realizacją przekreśla szansę na zimny, a zarazem i śnieżny świąteczny 52. tydzień 2023 roku".

Jak podaje Serwis informacyjny IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego, w przedostatnim tygodniu roku średnia temperatura niemal w całym kraju wyniesie powyżej zera. Najwyższa – 4 stopnie Celsjusza – zostanie odnotowana na zachodzie kraju. Najniższa z kolei – -2 stopnie Celsjusza – na południu. Natomiast najwyższa średnia temperatura maksymalna to 6 stopni Celsjusza na północnym i południowym zachodzie Polski.

Prognoza pogody na pierwsze tygodnie po Nowym Roku

W świątecznym tygodniu również możemy spodziewać się dodatnich temperatur na terenie prawie całego kraju. Jedynie na południu średnia temperatura wyniesie -2 stopnie Celsjusza. Najcieplejsze temperatury – średnio 4 stopnie Celsjusza – prognozowane są na północnym zachodzie kraju. Najwyższa średnia temperatura maksymalna to 5 stopni Celsjusza na zachodzie.

Pierwsze trzy tygodnie nowego roku będą nieco chłodniejsze. Średnie temperatury będą się zamykać w przedziale od -4 do 3 stopni Celsjusza. Będzie zimniej, ale nie jest prognozowany silny mróz. Najzimniej będzie we wschodniej i południowej części kraju. W trzecim tygodniu 2024 roku, czyli od 15 do 21 stycznia najniższa średnia temperatura minimalna wynosić ma -7 stopni Celsjusza i wystąpić na południu kraju.

Prognoza pogody: Opady atmosferyczne w święta i najbliższe tygodnie

Centrum Modelowania Meteorologicznego podaje również prognozy długoterminowe występowania opadów atmosferycznych na najbliższych 5 tygodni.

Dwa ostatnie tygodnie roku 2023 mogą być mokre, ale nie obficie. Suma opadu atmosferycznego w milimetrach wahać się ma w 51. tygodniu roku od 6 na południowym zachodzie do 12 na północnym zachodzie. Tydzień świąteczny to z kolei od 10 milimetrów na południowym zachodzie i wschodzie Polski do 19 milimetrów na północnym zachodzie.

W pierwszym tygodniu 2024 roku opady atmosferyczne będą obfitsze – na południu kraju mogą spaść 24 milimetry opadu. Najniższe wartości to 14 milimetrów na południowym zachodzie i w centrum.

W drugim i trzecim tygodniu roku opady będą wahać się w przedziale odpowiednio od 11 do 20 milimetrów oraz od 9 do 18 milimetrów.

Ostatni tydzień roku 2023 i trzy pierwsze tygodnie 2024 określane są na przeważającym terytorium kraju jako powyżej normy, czyli tygodnie mokre.