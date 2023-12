Dzisiejsza noc oraz wtorek upłyną pod znakiem gołoledzi. Szczególnie niebezpiecznie będzie we wschodniej części kraju, na Pomorzu oraz w rejonie Karpat. We wtorek opady marznące wystąpią głównie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Kierowcy powinni zatem zachować ostrożność podczas poruszania się po drogach. Ślisko będzie także na chodnikach. IMGW ostrzega przed oblodzeniem, które utrzyma się od wtorku do środy, a w niektórych regionach nawet do czwartku i piątku. Największe zagrożenia występują w północnej części Polski, północno-wschodniej oraz województwie podkarpackim i małopolskim.

Prognoza pogody: Odwilż może dać się nam we znaki

W ciągu najbliższych dni zrobi się nieco cieplej. We wtorek można spodziewać się do 4 stopni Celsjusza w centrum oraz do 6 stopni w zachodniej części kraju. W środę temperatury wyniosą od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie, do 6 stopni na zachodzie. Nagłe ocieplenie spowoduje szybkie topnienie śniegu, dlatego IMGW ostrzega przed roztopami w niektórych regionach. Zagrożenie drugiego stopnia jest prognozowane dla powiatu karkonoskiego, Jeleniej Góry oraz kłodzkiego. Taka pogoda utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia. IMGW przewiduje opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu w czwartek i piątek.

Odwilż wiąże się z zachmurzeniem oraz wysokim poziomem wilgotności, co powoduje pogorszenie warunków biometeorologicznych. W ciągu najbliższych dni możemy doświadczyć pogorszenia samopoczucia, senności, zmęczenia i przygnębienia. IMGW podaje, że dziś warunki są niekorzystne na terenie całego kraju, rekomendując stosowanie nieprzemakalnej odzieży oraz butów zapewniających dobrą izolację.

IMGW ostrzega przed wezbraniami rzek

W najbliższych dniach może być niebezpiecznie w wielu regionach Polski, z uwagi na możliwe wezbrania i przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach. IMGW przewiduje zagrożenia drugiego stopnia w regionie rzeki Obry, Orli, Baryczy, Widawy, Pilicy, Stobrawy, Ślęzy, Nysy Kłodzkiej, Ścinawki, Witki, Kwisy Górnej oraz Jeleniej Góry. Ostrzeżenia dotyczące wezbrania wody w rzekach póki co są prognozowane do środy rana.

IMGW wydało także ostrzeżenie trzeciego stopnia na obszarze Ślęzy Górnej aż do Borowa. Wzrost stanu rzeki wynika ze spływu wód opadowych i wszystko wskazuje na to, że może dojść do przekroczenia stanu alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra, do godziny 10:00, jednak informacje z pewnością będą aktualizowane.