Prognoza pogody na czwartek

Przeważająca część Europy, w tym Polska, znajduje się pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia z centrum nad Europą Środkowo-Wschodnią. Jedynie nad północną i wschodnią częścią kontynentu zaznacza się wpływ układów niskiego ciśnienia (z ośrodkami w rejonie Rosji oraz Wysp Owczych) wraz z towarzyszącymi im frontami atmosferycznymi. Do kraju napływa masa powietrza polarnego morskiego, która od strony południowo-zachodniej staje się coraz cieplejsza.

Zachmurzenie i opady

Czwartek w większości regionów kraju upłynie pod znakiem słonecznej, bezchmurnej lub słabo zachmurzonej aury. W przeważającej części Polski nie przewiduje się opadów - wyjtek stanowić mogą jedynie rejony południowe, gdzie lokalnie możliwy jest niewielki, przelotny deszcz.

Dzień przyniesie bardzo wysokie temperatury, a w części kraju wystąpi upał.

Północny wschód, wschód oraz rejony podgórskie (m.in. doliny bieszczadzkie): najchłodniej - od 21°C-24°C na wschodnim wybrzeżu do 25°C-29°C na reszcie tego obszaru. Centrum: wartości na termometrach zrównoważone, rzędu 27°C-33°C (dla Warszawy prognozuje się około 31°C). Zachód i południowy zachód: najgorętszy rejon kraju - temperatura wzrośnie tam do 31°C-35°C, a lokalnie na południowym zachodzie słupki rtęci mogą wskazać nawet 37°C.

Wiatr z reguły będzie słaby, zmienny lub zmierzający z kierunków południowych i wschodnich. Na północy kraju miejscami umiarkowany, a na samym wybrzeżu okresowo porywisty. W stolicy słaby powiew z kierunków południowo-wschodnich i południowych.