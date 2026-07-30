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Idzie potężne ocieplenie. IMGW podał prognozy. Nawet 37°C w jednym z regionów

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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Nadchodzą bardzo wysokie temperatury
Fala upałów uderzy w Polskę. Termometry pokażą nawet 37 stopni/Shutterstock
Przed nami wyjątkowo gorący czwartek. Znaczna część Polski znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu, który przyniesie mnóstwo słońca i bezchmurne niebo. Do kraju napływa coraz cieplejsza masa powietrza - w wielu miejscach termometry przekroczą 30 stopni Celsjusza, a na południowym zachodzie słupki rtęci mogą wzrosnąć nawet do 37°C.

Prognoza pogody na czwartek

Przeważająca część Europy, w tym Polska, znajduje się pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia z centrum nad Europą Środkowo-Wschodnią. Jedynie nad północną i wschodnią częścią kontynentu zaznacza się wpływ układów niskiego ciśnienia (z ośrodkami w rejonie Rosji oraz Wysp Owczych) wraz z towarzyszącymi im frontami atmosferycznymi. Do kraju napływa masa powietrza polarnego morskiego, która od strony południowo-zachodniej staje się coraz cieplejsza.

Słońce zepchnie chmury na margines, ale spokój zakłóci porywisty wiatr. Szczegółowa prognoza pogody na wtorek
Słońce zepchnie chmury na margines, ale spokój zakłóci porywisty wiatr. Szczegółowa prognoza pogody na wtorek

Zachmurzenie i opady

Czwartek w większości regionów kraju upłynie pod znakiem słonecznej, bezchmurnej lub słabo zachmurzonej aury. W przeważającej części Polski nie przewiduje się opadów - wyjtek stanowić mogą jedynie rejony południowe, gdzie lokalnie możliwy jest niewielki, przelotny deszcz.

Dzień przyniesie bardzo wysokie temperatury, a w części kraju wystąpi upał.

Północny wschód, wschód oraz rejony podgórskie (m.in. doliny bieszczadzkie): najchłodniej - od 21°C-24°C na wschodnim wybrzeżu do 25°C-29°C na reszcie tego obszaru. Centrum: wartości na termometrach zrównoważone, rzędu 27°C-33°C (dla Warszawy prognozuje się około 31°C). Zachód i południowy zachód: najgorętszy rejon kraju - temperatura wzrośnie tam do 31°C-35°C, a lokalnie na południowym zachodzie słupki rtęci mogą wskazać nawet 37°C.

Wiatr z reguły będzie słaby, zmienny lub zmierzający z kierunków południowych i wschodnich. Na północy kraju miejscami umiarkowany, a na samym wybrzeżu okresowo porywisty. W stolicy słaby powiew z kierunków południowo-wschodnich i południowych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaIMGWupał
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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