Deszcz, ulewy i burze w całym kraju

Dzisiejszy dzień przynosi duże zachmurzenie, choć od strony zachodniej miejscami pojawiają się większe przejaśnienia. Meteorologowie wskazują jednak, że w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze.

Lokalnie zjawiska burzowe mogą mieć gwałtowny przebieg. IMGW ostrzega przed ulewnymi opadami deszczu, gradem oraz silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać prędkość od 70 do 80 km/h.

Wyraźne ochłodzenie. Ile pokażą termometry?

Za sprawą napływających mas powietrza poniedziałek przynosi odczuwalne ochłodzenie. Temperatury maksymalne w najcieplejszym momencie dnia kształtują się następująco:

Od 19°C na północy kraju,

Około 21–22°C na przeważającym obszarze Polski,

Do 24°C na wschodzie.

Znacznie chłodniej jest w regionach podgórskich oraz nad samym morzem - tam termometry wskazują zaledwie około 17°C.

Wiatr wieje na ogół z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Jest umiarkowany, jednak nad morzem okresami staje się dość silny i porywisty.

Kiedy poprawa pogody?

Niedogodności związane z dynamiczną i kapryśną aurą potrwają jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt godzin. Według aktualnych modeli synoptycznych ponowna, stabilna zmiana pogody nastąpi w środę. Wówczas na niebo powróci słońce i zacznie rosnąć temperatura.