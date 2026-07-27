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Poniedziałek pod znakiem załamania pogody. Burze przejdą nad Polską. Ostrzeżenia IMGW

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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Burze przejdą nad Polską. IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami pogodowymi
Burze przejdą nad Polską. IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami pogodowymi/shutterstock
Początek tygodnia przynosi drastyczną zmianę aury. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), poniedziałek upływa pod znakiem deszczu, burz, silniejszego wiatru oraz wyraźnego spadku temperatur. Słonecznej i cieplejszej aury możemy spodziewać się dopiero w połowie tygodnia.

Deszcz, ulewy i burze w całym kraju

Dzisiejszy dzień przynosi duże zachmurzenie, choć od strony zachodniej miejscami pojawiają się większe przejaśnienia. Meteorologowie wskazują jednak, że w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze.

Idą gwałtowne burze i ochłodzenie. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia dla kilkunastu województw
Idą gwałtowne burze i ochłodzenie. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia dla kilkunastu województw

Lokalnie zjawiska burzowe mogą mieć gwałtowny przebieg. IMGW ostrzega przed ulewnymi opadami deszczu, gradem oraz silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać prędkość od 70 do 80 km/h.

Wyraźne ochłodzenie. Ile pokażą termometry?

Za sprawą napływających mas powietrza poniedziałek przynosi odczuwalne ochłodzenie. Temperatury maksymalne w najcieplejszym momencie dnia kształtują się następująco:

  • Od 19°C na północy kraju,
  • Około 21–22°C na przeważającym obszarze Polski,
  • Do 24°C na wschodzie.

Znacznie chłodniej jest w regionach podgórskich oraz nad samym morzem - tam termometry wskazują zaledwie około 17°C.

Wiatr wieje na ogół z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Jest umiarkowany, jednak nad morzem okresami staje się dość silny i porywisty.

Kiedy poprawa pogody?

Niedogodności związane z dynamiczną i kapryśną aurą potrwają jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt godzin. Według aktualnych modeli synoptycznych ponowna, stabilna zmiana pogody nastąpi w środę. Wówczas na niebo powróci słońce i zacznie rosnąć temperatura.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaprognoza IMGW
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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