Gdzie pada najmocniej? Trasa frontu deszczowego
Wtorkowy poranek przyniósł opady deszczu mieszkańcom kilku regionów w Polsce. Deszczowo jest na:
- Pomorzu,
- Warmii i Mazurach,
- Podlasiu,
- Lubelszczyźnie,
- Mazowszu.
Front opadowy systematycznie przesuwa się na wschód. W godzinach południowych strefa najsilniejszych opadów objęła Warmię, Mazury oraz Pomorze. Przelotny deszcz pojawia się również lokalnie w Wielkopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie oraz Ziemi Łódzkiej.
Ostrzeżenia IMGW: Burze, silny wiatr i do 30 litrów wody na mkw
IMGW wydał oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne dla zagrożonych rejonów:
- Ostrzeżenia przed burzami (I stopień): Obowiązują we wtorek od godziny 11:00 do 20:00 w północno-wschodniej Polsce (część województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego). Synoptycy prognozują tam sumy opadów dochodzące do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru wiejące z prędkością do 60 km/h.
- Ostrzeżenia przed silnym wiatrem: Obowiązywały do godziny 14:00 na całym pasie wybrzeża w województwie pomorskim. Średnia prędkość wiatru w strefie nadmorskiej sięgała do 50 km/h, a w porywach z kierunków północnych i północno-zachodnich nawet do 80 km/h.
Alerty hydrologiczne: Ryzyko wezbrań wód i cofki
Intensywne opady oraz silny wiatr nadmorski wywołały zagrożenie hydrologiczne. IMGW wdrożył alarmy w dwóch kategoriach:
- Alerty II stopnia (wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych): Wydane m.in. dla wschodniej części Wybrzeża, Martwej Wisły w Gdańsku oraz wybranych rejonów województwa warmińsko-mazurskiego.
- Alerty I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wód): Objęły zachodnie Wybrzeże, Zalew Szczeciński, Cieśninę Świna, odcinek Odry od Gryfina do ujścia, a także Elbląg, Zalew Wiślany i jego zlewnię od Nogatu.
Większość alertów hydrologicznych wygasa we wtorek w ciągu dnia lub wieczorem, w zależności od sytuacji w danym regionie.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.