Gdzie pada najmocniej? Trasa frontu deszczowego

Wtorkowy poranek przyniósł opady deszczu mieszkańcom kilku regionów w Polsce. Deszczowo jest na:

Pomorzu,

Warmii i Mazurach,

Podlasiu,

Lubelszczyźnie,

Mazowszu.

Dziś, lokalnie na północy kraju, w związku z prognozowanymi burzami, dochodzić może do gwałtownych wzrostów stanów wody. Wydano ostrzeżenia hydrologiczne 1 stopnia.

W związku ze spływem wód opadowych z poprzednich dni, na stacjach hydrologicznych w zlewni Pisy i Węgorapy lokalnie… pic.twitter.com/Y5v4TXelER — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 20, 2026 Rozwiń

Front opadowy systematycznie przesuwa się na wschód. W godzinach południowych strefa najsilniejszych opadów objęła Warmię, Mazury oraz Pomorze. Przelotny deszcz pojawia się również lokalnie w Wielkopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie oraz Ziemi Łódzkiej.

Ostrzeżenia IMGW: Burze, silny wiatr i do 30 litrów wody na mkw

IMGW wydał oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne dla zagrożonych rejonów:

Ostrzeżenia przed burzami (I stopień) : Obowiązują we wtorek od godziny 11:00 do 20:00 w północno-wschodniej Polsce (część województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego). Synoptycy prognozują tam sumy opadów dochodzące do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru wiejące z prędkością do 60 km/h.

: Obowiązują we wtorek od godziny 11:00 do 20:00 w północno-wschodniej Polsce (część województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego). Synoptycy prognozują tam sumy opadów dochodzące do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru wiejące z prędkością do 60 km/h. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem: Obowiązywały do godziny 14:00 na całym pasie wybrzeża w województwie pomorskim. Średnia prędkość wiatru w strefie nadmorskiej sięgała do 50 km/h, a w porywach z kierunków północnych i północno-zachodnich nawet do 80 km/h.

Alerty hydrologiczne: Ryzyko wezbrań wód i cofki

Intensywne opady oraz silny wiatr nadmorski wywołały zagrożenie hydrologiczne. IMGW wdrożył alarmy w dwóch kategoriach:

Alerty II stopnia (wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych): Wydane m.in. dla wschodniej części Wybrzeża, Martwej Wisły w Gdańsku oraz wybranych rejonów województwa warmińsko-mazurskiego.

(wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych): Wydane m.in. dla wschodniej części Wybrzeża, Martwej Wisły w Gdańsku oraz wybranych rejonów województwa warmińsko-mazurskiego. Alerty I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wód): Objęły zachodnie Wybrzeże, Zalew Szczeciński, Cieśninę Świna, odcinek Odry od Gryfina do ujścia, a także Elbląg, Zalew Wiślany i jego zlewnię od Nogatu.

Większość alertów hydrologicznych wygasa we wtorek w ciągu dnia lub wieczorem, w zależności od sytuacji w danym regionie.