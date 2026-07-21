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Gdzie uderzy deszczowy front? IMGW pokazał animację i ostrzega przed ulewami

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:57
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Pogoda gwałtownie psuje się w całej Polsce. Gdzie IMGW wydał najsilniejsze alerty?/Shutterstock
W najbliższych godzinach przez Polskę przetacza się fala intensywnych opadów deszczu oraz burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował najnowsze prognozy i animacje radarowe, które wskazują dokładną trasę frontu deszczowego. Szczególnie trudna sytuacja panuje w regionach północno-wschodnich, gdzie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne.

Gdzie pada najmocniej? Trasa frontu deszczowego

Wtorkowy poranek przyniósł opady deszczu mieszkańcom kilku regionów w Polsce. Deszczowo jest na:

  • Pomorzu,
  • Warmii i Mazurach,
  • Podlasiu,
  • Lubelszczyźnie,
  • Mazowszu.
Pogoda na piątek. Polska podzielona na pół: IMGW wydaje żółte alerty. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami w 4 województwach
Pogoda na piątek. Polska podzielona na pół: IMGW wydaje żółte alerty. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami w 4 województwach

Front opadowy systematycznie przesuwa się na wschód. W godzinach południowych strefa najsilniejszych opadów objęła Warmię, Mazury oraz Pomorze. Przelotny deszcz pojawia się również lokalnie w Wielkopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie oraz Ziemi Łódzkiej.

Ostrzeżenia IMGW: Burze, silny wiatr i do 30 litrów wody na mkw

IMGW wydał oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne dla zagrożonych rejonów:

  • Ostrzeżenia przed burzami (I stopień): Obowiązują we wtorek od godziny 11:00 do 20:00 w północno-wschodniej Polsce (część województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego). Synoptycy prognozują tam sumy opadów dochodzące do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru wiejące z prędkością do 60 km/h.
  • Ostrzeżenia przed silnym wiatrem: Obowiązywały do godziny 14:00 na całym pasie wybrzeża w województwie pomorskim. Średnia prędkość wiatru w strefie nadmorskiej sięgała do 50 km/h, a w porywach z kierunków północnych i północno-zachodnich nawet do 80 km/h.

Alerty hydrologiczne: Ryzyko wezbrań wód i cofki

Intensywne opady oraz silny wiatr nadmorski wywołały zagrożenie hydrologiczne. IMGW wdrożył alarmy w dwóch kategoriach:

  • Alerty II stopnia (wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych): Wydane m.in. dla wschodniej części Wybrzeża, Martwej Wisły w Gdańsku oraz wybranych rejonów województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Alerty I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wód): Objęły zachodnie Wybrzeże, Zalew Szczeciński, Cieśninę Świna, odcinek Odry od Gryfina do ujścia, a także Elbląg, Zalew Wiślany i jego zlewnię od Nogatu.

Większość alertów hydrologicznych wygasa we wtorek w ciągu dnia lub wieczorem, w zależności od sytuacji w danym regionie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prognoza pogodyIMGWulewydeszcz
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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