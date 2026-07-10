Pogoda na piątek. Polska podzielona na pół: IMGW wydaje żółte alerty. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami w 4 województwach

Gdzie przejdą burze i ulewy? Alerty IMGW dla 4 województw

Synoptycy postawili w stan gotowości wschodnią oraz północno-wschodnią część kraju. Żółte alarmy (ostrzeżenia 1. stopnia) przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywać w piątek do godziny 18:00. Niebezpieczne zjawiska dotkną mieszkańców następujących regionów:

warmińsko-mazurskie (całe województwo),

podlaskie (całe województwo),

mazowieckie (z wyłączeniem zachodniej i południowo-zachodniej części),

lubelskie (wybrane powiaty: puławski, ryckim, łukowski, lubartowski, radzyński, bialski, Biała Podlaska, parczewski, włodawski).

W wyżej wymienionych obszarach prognozowane są intensywne opady deszczu. Suma opadów wyniesie lokalnie od 25 do 35 l/mkw., a miejscami może spaść nawet do 45 l/mkw. Ścianie deszczu towarzyszyć będą wyładowania atmosferyczne, porywy wiatru osiągające do 65 km/h oraz lokalne opady drobnego gradu.

Dwa bieguny pogodowe. Słońce kontra czarne chmury

Polska w piątek 10 lipca zostanie dosłownie rozcięta na pół.

Zachód i południowy zachód: Tutaj pogoda pokaże swoje najpiękniejsze, letnie oblicze. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a mieszkańcy mogą liczyć na mnóstwo słońca i całkowity brak opadów.

Centrum, wschód i północny wschód: Niebo przykryją gęste chmury, z których regularnie będzie rzęsiście padać. Poza strefą alertów, w pozostałych regionach wschodniej połowy kraju, opady mogą przynieść do 20 mm wody.

Drastyczne różnice temperatur. Ile będzie stopni?

Nierówna pogoda przełoży się na ogromne dysproporcje w odczytach na termometrach. Różnica temperatur między najcieplejszym a najchłodniejszym regionem wyniesie blisko 10 stopni Celsjusza! Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie słupki rtęci dobiją do 25-26 stopni Celsjusza. Centrum kraju odnotuje około 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej, bo zaledwie 17-18 stopni Celsjusza, będzie na północnym wschodzie oraz w kotlinach karpackich.

Prognoza temperatury dla miast wojewódzkich i regionów

Białystok: 17 stopni Celsjusza,

Warszawa: 18 stopni Celsjusza,

Olsztyn: 18 stopni Celsjusza,

Gdańsk: 19 stopni Celsjusza (nad morzem duże zachmurzenie i przelotny deszcz),

Kraków: 21 stopni Celsjusza (przeważnie pogodnie i bez większych opadów),

Łódź: 20 stopni Celsjusza,

Poznań: 24 stopnie Celsjusza,

Szczecin: 23 stopnie Celsjusza,

Wrocław: 25 stopni Celsjusza,

Zielona Góra: 25 stopni Celsjusza.

Silny wiatr nie odpuści - uwaga nad morzem i w górach

W piątek musimy uważać także na porywisty wiatr z kierunków północnych i północno-zachodnich. O ile na zachodzie kraju będzie on słaby, o tyle w pozostałych miejscach da się we znaki. Nad morzem wiatr może być dość silny, a w górach (w wyższych partiach Karpat) jego porywy osiągną około 60 km/h. Pamiętajmy również o porywach do 65 km/h w trakcie lokalnych burz na południowym wschodzie.

Jaka będzie noc z piątku na sobotę?

Noc utrzyma podział kraju. Zachód i południowy zachód pozostaną pogodne. Na wschodzie wciąż możliwe są przelotne opady deszczu przy umiarkowanym i dużym zachmurzeniu. Termometry w nocy wskażą od 11 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 13 stopni Celsjusza w centrum, do 15 stopni Celsjusza nad polskim morzem. Najzimniej będzie w kotlinach karpackich - tam temperatura spadnie do zaledwie 8-10 stopni Celsjusza.