Załamanie pogody w środę, 8 lipca. Cyklon Ulf uderzy w Polskę. W tych regionach termometry pokażą tylko 14 stopni

Nadciąga cyklon Ulf. Sztorm na Bałtyku i groźba cofki
Dynamiczna blokada antycyklonalna, która zapewniała nam stabilną aurę, została całkowicie rozbita przez cyrkulację strefową. Nad Skandynawią i Bałtykiem przemieszcza się nurkujący ośrodek niżowy o charakterze cyklonu, który bezpośrednio wpłynie na warunki w naszym kraju. Największym zagrożeniem w środę będzie bardzo silny i niszczycielski wiatr. W porywach na nizinach osiągnie on od 65 km/h do 70-80 km/h. Prawdziwy armagedon czeka jednak pas nadmorski oraz otwarte wody Morza Bałtyckiego:
- Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać nawet 100 km/h, generując potężny sztorm o sile do 8-9 stopni w skali Beauforta.
- Istnieje bardzo duże ryzyko wystąpienia niebezpiecznej cofki, czyli wpychania wód morskich w głąb lądu.
- W górach wiatr również da się we znaki - w Sudetach powieje do 90 km/h, a w Karpatach i na Podhalu do 70-85 km/h.
Tak silne wichury mogą łamać drzewa, uszkadzać linie energetyczne powodując przerwy w dostawie prądu, a także paraliżować ruch na lotniskach cywilnych.
Termiczny podział Polski. Biegun zimna na północnym wschodzie
Środa przyniesie ogromny kontrast termiczny w kraju. Podczas gdy mieszkańcy zachodniej Polski będą mogli liczyć na słońce i znośne temperatury, północny wschód dosłownie utonie w chłodzie i deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia w środę wskażą:
- Od 13 do 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach (tutaj odczucie chłodu potęguje brak słońca i wiatr).
- Od 17 do 20 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim, na Kujawach, Mazowszu, w centrum oraz na Lubelszczyźnie.
- Od 21 do 23 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie Polski (województwa lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie).
Gdzie spadnie deszcz? Fatalne prognozy dla części kraju
W środę nad Polską utrzyma się zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu przejaśnieniami. Mieszkańcy pasa od Pomorza Zachodniego, przez Ziemię Lubuską aż po Dolny Śląsk mogą liczyć na suchy i słoneczny dzień - silny wiatr w połączeniu ze słońcem pomoże tam m.in. rolnikom w osuszaniu ziarna podczas żniw. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na wschodzie i w centrum, gdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Najgorsza sytuacja panować będzie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Prognozowane są tam ciągłe, intensywne opady deszczu - lokalnie spadnie od 15 mm do nawet 25 mm wody. Dodatkowo na północnym wschodzie oraz punktowo na południu kraju niewykluczone są lokalne, gwałtowne burze.
Szczegółowa prognoza temperatury dla miast (środa, 8 lipca)
- Białystok: 16 stopni Celsjusza,
- Bydgoszcz: 20 stopni Celsjusza,
- Gdańsk: 19 stopni Celsjusza,
- Gorzów Wlkp.: 23 stopnie Celsjusza,
- Katowice: 21 stopni Celsjusza,
- Kielce: 19 stopni Celsjusza,
- Koszalin: 19 stopni Celsjusza,
- Kraków: 20 stopni Celsjusza,
- Lublin: 19 stopni Celsjusza,
- Łódź: 19 stopni Celsjusza,
- Olsztyn: 16 stopni Celsjusza,
- Opole: 22 stopnie Celsjusza,
- Poznań: 23 stopnie Celsjusza,
- Rzeszów: 20 stopni Celsjusza,
- Suwałki: 14 stopni Celsjusza,
- Szczecin: 22 stopnie Celsjusza,
- Toruń: 19 stopni Celsjusza,
- Warszawa: 20 stopni Celsjusza,
- Wrocław: 22 stopnie Celsjusza,
- Zielona Góra: 22 stopnie Celsjusza.
Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek?
W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna spadnie do 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich oraz wyniesie do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i nad morzem. Wiatr wciąż będzie porywisty (w głębi kraju do 65 km/h, na wybrzeżu do 70 km/h), stopniowo słabnąc w kolejnych dniach
Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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