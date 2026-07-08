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Załamanie pogody w środę, 8 lipca. Cyklon Ulf uderzy w Polskę. W tych regionach termometry pokażą tylko 14 stopni

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
56 minut temu
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Prognoza pogody, deszcz, ludzie, pogoda
Załamanie pogody w środę, 8 lipca. Cyklon Ulf uderzy w Polskę. W tych regionach termometry pokażą tylko 14 stopni/Shutterstock
Potężne załamanie pogody stanie się faktem już w środę, 8 lipca 2026 roku. Nad Polskę nadciąga głęboki i niebezpieczny cyklon Ulf, który przyniesie ze sobą niszczycielskie wichury, ulewne opady deszczu oraz burze. W niektórych regionach kraju temperatura runie w dół i spadnie drastycznie poniżej granicy 20 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają: to może być jeden z najgroźniejszych dni tego lata. Gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza? Oto prognoza pogody.

Nadciąga cyklon Ulf. Sztorm na Bałtyku i groźba cofki

Dynamiczna blokada antycyklonalna, która zapewniała nam stabilną aurę, została całkowicie rozbita przez cyrkulację strefową. Nad Skandynawią i Bałtykiem przemieszcza się nurkujący ośrodek niżowy o charakterze cyklonu, który bezpośrednio wpłynie na warunki w naszym kraju. Największym zagrożeniem w środę będzie bardzo silny i niszczycielski wiatr. W porywach na nizinach osiągnie on od 65 km/h do 70-80 km/h. Prawdziwy armagedon czeka jednak pas nadmorski oraz otwarte wody Morza Bałtyckiego:

  • Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać nawet 100 km/h, generując potężny sztorm o sile do 8-9 stopni w skali Beauforta.
  • Istnieje bardzo duże ryzyko wystąpienia niebezpiecznej cofki, czyli wpychania wód morskich w głąb lądu.
  • W górach wiatr również da się we znaki - w Sudetach powieje do 90 km/h, a w Karpatach i na Podhalu do 70-85 km/h.

Tak silne wichury mogą łamać drzewa, uszkadzać linie energetyczne powodując przerwy w dostawie prądu, a także paraliżować ruch na lotniskach cywilnych.

Termiczny podział Polski. Biegun zimna na północnym wschodzie

Środa przyniesie ogromny kontrast termiczny w kraju. Podczas gdy mieszkańcy zachodniej Polski będą mogli liczyć na słońce i znośne temperatury, północny wschód dosłownie utonie w chłodzie i deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia w środę wskażą:

  • Od 13 do 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach (tutaj odczucie chłodu potęguje brak słońca i wiatr).
  • Od 17 do 20 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim, na Kujawach, Mazowszu, w centrum oraz na Lubelszczyźnie.
  • Od 21 do 23 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie Polski (województwa lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie).

Gdzie spadnie deszcz? Fatalne prognozy dla części kraju

W środę nad Polską utrzyma się zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu przejaśnieniami. Mieszkańcy pasa od Pomorza Zachodniego, przez Ziemię Lubuską aż po Dolny Śląsk mogą liczyć na suchy i słoneczny dzień - silny wiatr w połączeniu ze słońcem pomoże tam m.in. rolnikom w osuszaniu ziarna podczas żniw. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na wschodzie i w centrum, gdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Najgorsza sytuacja panować będzie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Prognozowane są tam ciągłe, intensywne opady deszczu - lokalnie spadnie od 15 mm do nawet 25 mm wody. Dodatkowo na północnym wschodzie oraz punktowo na południu kraju niewykluczone są lokalne, gwałtowne burze.

Szczegółowa prognoza temperatury dla miast (środa, 8 lipca)

  • Białystok: 16 stopni Celsjusza,
  • Bydgoszcz: 20 stopni Celsjusza,
  • Gdańsk: 19 stopni Celsjusza,
  • Gorzów Wlkp.: 23 stopnie Celsjusza,
  • Katowice: 21 stopni Celsjusza,
  • Kielce: 19 stopni Celsjusza,
  • Koszalin: 19 stopni Celsjusza,
  • Kraków: 20 stopni Celsjusza,
  • Lublin: 19 stopni Celsjusza,
  • Łódź: 19 stopni Celsjusza,
  • Olsztyn: 16 stopni Celsjusza,
  • Opole: 22 stopnie Celsjusza,
  • Poznań: 23 stopnie Celsjusza,
  • Rzeszów: 20 stopni Celsjusza,
  • Suwałki: 14 stopni Celsjusza,
  • Szczecin: 22 stopnie Celsjusza,
  • Toruń: 19 stopni Celsjusza,
  • Warszawa: 20 stopni Celsjusza,
  • Wrocław: 22 stopnie Celsjusza,
  • Zielona Góra: 22 stopnie Celsjusza.

Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek?

W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna spadnie do 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich oraz wyniesie do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i nad morzem. Wiatr wciąż będzie porywisty (w głębi kraju do 65 km/h, na wybrzeżu do 70 km/h), stopniowo słabnąc w kolejnych dniach

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaprognoza pogodydeszczjaka pogoda
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Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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