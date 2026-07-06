Dziennik Gazeta Prawana logo

Lipiec w odwrocie. Arktyczny jęzor zimna uderzy w Polskę. Wiemy, kiedy nocami będzie tylko 5 stopni

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 15:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
kobieta z parasolem, deszcz, wiatr, pogoda,
Lipiec w odwrocie. Arktyczny jęzor zimna uderzy w Polskę. Wiemy, kiedy nocami będzie tylko 5 stopni/ShutterStock
Tego nikt się nie spodziewał w środku lata. Zamiast upałów czeka nas drastyczne ochłodzenie, które zmusi nas do wyciągnięcia z szaf grubych kurtek. Do Polski dotarło powietrze z rejonów Grenlandii. Najgorsze nadejdzie jednak w drugiej połowie tygodnia - prognozy na konkretne dwa dni wyglądają wręcz niepokojąco. Oto prognoza pogody.

Pogodowy szok. Termometry oszaleją

Lato nagle zamieniło się w głęboką jesień. Wszystko przez potężny strumień polarno-morskiego powietrza, który zalał kraje Europy Środkowej.

  • Uczucie przejmującego zimna potęguje silny, przeszywający wiatr.
  • W ciągu dnia na północy i wschodzie kraju zobaczymy zaledwie 15-17 stopni.
  • Deszczowe chmury i ulewy zdominują pierwszą część tygodnia.

Sytuacja stanie się niebezpieczna w środę (8 lipca). Wtedy wiatr przybierze na sile do tego stopnia, że synoptycy ostrzegają przed lokalnymi wichurami. Trzeba liczyć się z ryzykiem zerwanych dachów oraz przerwami w dostawie prądu.

Kluczowa data. W te poranki zmarzniesz najbardziej

Choć od czwartku niebo zacznie się przejaśniać, to właśnie wtedy uderzy największa fala chłodu. Gdy ustąpią deszczowe chmury, temperatura w nocy i o poranku drastycznie spadnie. Najgorsze czeka nas w czwartek oraz piątek (9-10 lipca) we wczesnych godzinach porannych:

  • Większość Polski zanotuje zaledwie od 7 do 9 stopni Celsjusza.
  • W kotlinach i rejonach chłodniejszych termometry wskażą zaledwie 5 stopni!

Wychodząc rano do pracy lub szkoły, letnie ubrania trzeba będzie schować głęboko do szafy. Przy wietrze osiągającym w porywach 60 km/h temperatura odczuwalna będzie bliska zeru. O przeziębienie w takich warunkach jest niezwykle łatwo.

Wytchnienie po tropikach

Mroźne poranki zaczną odpuszczać dopiero w okolicach weekendu, choć noce wciąż będą rześkie (poniżej 15 stopni). Ten pogodowy kryzys ma jednak swoją jasną stronę. Osoby, które w ostatnich tygodniach nie mogły spać przez afrykańskie upały i uciążliwe noce tropikalne, w końcu solidnie wypoczną. Chłodne powietrze zagwarantuje idealne warunki do nocnej regeneracji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaprognoza pogodyochłodzeniedeszcz
Powiązane
wiatr, wichura, parasol, pogoda
Pogoda na poniedziałek, 6 lipca. To nie będzie spokojny początek tygodnia. W tych regionach wyciągniesz parasol
ulewa deszcz opady pogoda
Zacznie się już w niedzielę rano. Nad Polskę nadciąga załamanie pogody
pogoda
Pogoda na sobotę, 4 lipca. Cyklon Ulf uderzy w Polskę? Gwałtowne burze i załamanie aury w tych regionach
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLipiec w odwrocie. Arktyczny jęzor zimna uderzy w Polskę. Wiemy, kiedy nocami będzie tylko 5 stopni »
Zobacz
|
Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej glebie lub żwirze
Ten kwiat urośnie nawet na suchej, nieurodzajnej glebie i żwirze. Posadź w lipcu, a już w sierpniu zobaczysz przepiękne różowe obłoki w całym ogrodzie
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Najlepsza pułapka na mrówki. Działa jak magnes. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Kiedy ogławiać pomidory? Jak ogławiać pomidory?
Jak ogławiać pomidory? Kiedy ogławia się pomidory? Co daje ogławianie pomidorów?
PRL
QUIZ. Życie w czasach PRL. Komplet dla tych, co przeżyli. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj