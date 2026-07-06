Lipiec w odwrocie. Arktyczny jęzor zimna uderzy w Polskę. Wiemy, kiedy nocami będzie tylko 5 stopni

Pogodowy szok. Termometry oszaleją

Lato nagle zamieniło się w głęboką jesień. Wszystko przez potężny strumień polarno-morskiego powietrza, który zalał kraje Europy Środkowej.

Uczucie przejmującego zimna potęguje silny, przeszywający wiatr.

W ciągu dnia na północy i wschodzie kraju zobaczymy zaledwie 15-17 stopni.

Deszczowe chmury i ulewy zdominują pierwszą część tygodnia.

Sytuacja stanie się niebezpieczna w środę (8 lipca). Wtedy wiatr przybierze na sile do tego stopnia, że synoptycy ostrzegają przed lokalnymi wichurami. Trzeba liczyć się z ryzykiem zerwanych dachów oraz przerwami w dostawie prądu.

Kluczowa data. W te poranki zmarzniesz najbardziej

Choć od czwartku niebo zacznie się przejaśniać, to właśnie wtedy uderzy największa fala chłodu. Gdy ustąpią deszczowe chmury, temperatura w nocy i o poranku drastycznie spadnie. Najgorsze czeka nas w czwartek oraz piątek (9-10 lipca) we wczesnych godzinach porannych:

Większość Polski zanotuje zaledwie od 7 do 9 stopni Celsjusza.

W kotlinach i rejonach chłodniejszych termometry wskażą zaledwie 5 stopni!

Wychodząc rano do pracy lub szkoły, letnie ubrania trzeba będzie schować głęboko do szafy. Przy wietrze osiągającym w porywach 60 km/h temperatura odczuwalna będzie bliska zeru. O przeziębienie w takich warunkach jest niezwykle łatwo.

Wytchnienie po tropikach

Mroźne poranki zaczną odpuszczać dopiero w okolicach weekendu, choć noce wciąż będą rześkie (poniżej 15 stopni). Ten pogodowy kryzys ma jednak swoją jasną stronę. Osoby, które w ostatnich tygodniach nie mogły spać przez afrykańskie upały i uciążliwe noce tropikalne, w końcu solidnie wypoczną. Chłodne powietrze zagwarantuje idealne warunki do nocnej regeneracji.