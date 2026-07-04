Pogoda na sobotę, 4 lipca. Cyklon Ulf uderzy w Polskę? Gwałtowne burze i załamanie aury w tych regionach

Alert dla trzech województw. Gdzie zaatakują burze i wiatr 80 km/h?

Sobota przyniesie głęboki podział pogodowy na mapie Polski. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi na północy oraz wschodzie kraju, gdzie zachmurzenie będzie duże, a z nieba spadnie rzęsisty deszcz. Lokalne, niebezpieczne burze z ulewami do 20 mm wody na metr kwadratowy prognozowane są dla trzech obszarów:

Mazury,

Podlasie,

Mazowsze.

Zjawiskom tym towarzyszyć będą bardzo silne porywy wiatru dochodzące aż do 80 km/h. W tych regionach warto zabezpieczyć przedmioty na balkonach i unikać parkowania aut pod drzewami.

Pogoda nad morzem i w górach. Sztormowy wiatr i chłód

Planujesz sobotę na plaży lub górskim szlaku? Aura mocno pokrzyżuje te plany.

Wybrzeże pod ostrzałem

W województwach zachodniopomorskim i pomorskim chmury zdominują niebo. Przelotny deszcz i silny, momentami sztormowy wiatr z kierunków zachodnich osiągnie nad morzem w porywach aż 70 km/h.

Trudne warunki w górach

W rejonach podgórskich termometry wskażą zaledwie 14-17 stopni Celsjusza, a wysoko w partiach szczytowych wejście na szlak będzie wymagało zimowej garderoby:

Szczyty Tatr: zaledwie 7 stopni Celsjusza,

Bieszczady i Beskid Niski: od 7 do 10 stopni Celsjusza,

Karkonosze (powyżej 1200 m n.p.m.): ekstremalne 3 do 6 stopni Celsjusza oraz wiatr w porywach do 55 km/h.

Termometry w dół. Ile stopni w Twoim mieście?

W całym kraju temperatury będą umiarkowane i typowo letni upał na moment ustąpi. Maksymalnie odnotujemy od 19 stopni Celsjusza na chłodniejszym północnym wschodzie do 23 stopni Celsjusza w najcieplejszych momentach dnia na zachodzie i południu. Oto szczegółowa prognoza temperatury dla miast wojewódzkich i kluczowych kurortów na sobotę, 4 lipca:

Białystok: 21 stopni Celsjusza,

Bydgoszcz: 22 stopnie Celsjusza,

Gdańsk: 22 stopnie Celsjusza,

Gorzów Wlkp.: 22 stopnie Celsjusza,

Katowice: 21 stopni Celsjusza,

Kielce: 22 stopnie Celsjusza,

Koszalin: 20 stopni Celsjusza,

Kraków: 22 stopnie Celsjusza,

Lublin: 19 stopni Celsjusza,

Łódź: 21 stopni Celsjusza,

Olsztyn: 21 stopni Celsjusza,

Opole: 21 stopni Celsjusza,

Poznań: 22 stopnie Celsjusza,

Rzeszów: 21 stopni Celsjusza,

Suwałki: 19 stopni Celsjusza,

Szczecin: 23 stopnie Celsjusza,

Toruń: 22 stopnie Celsjusza,

Warszawa: 21 stopni Celsjusza,

Wrocław: 22 stopnie Celsjusza,

Zielona Góra: 23 stopnie Celsjusza,

Zakopane: 16 stopni Celsjusza.

Spokojniejszy zachód i nocna zmiana pogody

Na spore chwile ze słońcem i małe zachmurzenie mogą liczyć mieszkańcy południowo-zachodniej Polski (Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Lubuskie). Tam klin wyżowy zapewni stabilniejszą aurę bez gwałtownych zjawisk. W nocy z soboty na niedzielę sytuacja zacznie się uspokajać. Zachmurzenie zmaleje do małego i umiarkowanego, a przelotny deszcz popada już tylko lokalnie na zachodzie i północy. Słupki rtęci spadną do przedziału 10-15 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich pociągnie chłodem - tam miejscami temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, choć chwilami na zachodzie wciąż może być porywisty.