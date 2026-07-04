Pogoda na sobotę, 4 lipca. Cyklon Ulf uderzy w Polskę? Gwałtowne burze i załamanie aury w tych regionach

Alert dla trzech województw. Gdzie zaatakują burze i wiatr 80 km/h?
Sobota przyniesie głęboki podział pogodowy na mapie Polski. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi na północy oraz wschodzie kraju, gdzie zachmurzenie będzie duże, a z nieba spadnie rzęsisty deszcz. Lokalne, niebezpieczne burze z ulewami do 20 mm wody na metr kwadratowy prognozowane są dla trzech obszarów:
- Mazury,
- Podlasie,
- Mazowsze.
Zjawiskom tym towarzyszyć będą bardzo silne porywy wiatru dochodzące aż do 80 km/h. W tych regionach warto zabezpieczyć przedmioty na balkonach i unikać parkowania aut pod drzewami.
Pogoda nad morzem i w górach. Sztormowy wiatr i chłód
Planujesz sobotę na plaży lub górskim szlaku? Aura mocno pokrzyżuje te plany.
Wybrzeże pod ostrzałem
W województwach zachodniopomorskim i pomorskim chmury zdominują niebo. Przelotny deszcz i silny, momentami sztormowy wiatr z kierunków zachodnich osiągnie nad morzem w porywach aż 70 km/h.
Trudne warunki w górach
W rejonach podgórskich termometry wskażą zaledwie 14-17 stopni Celsjusza, a wysoko w partiach szczytowych wejście na szlak będzie wymagało zimowej garderoby:
- Szczyty Tatr: zaledwie 7 stopni Celsjusza,
- Bieszczady i Beskid Niski: od 7 do 10 stopni Celsjusza,
- Karkonosze (powyżej 1200 m n.p.m.): ekstremalne 3 do 6 stopni Celsjusza oraz wiatr w porywach do 55 km/h.
Termometry w dół. Ile stopni w Twoim mieście?
W całym kraju temperatury będą umiarkowane i typowo letni upał na moment ustąpi. Maksymalnie odnotujemy od 19 stopni Celsjusza na chłodniejszym północnym wschodzie do 23 stopni Celsjusza w najcieplejszych momentach dnia na zachodzie i południu. Oto szczegółowa prognoza temperatury dla miast wojewódzkich i kluczowych kurortów na sobotę, 4 lipca:
- Białystok: 21 stopni Celsjusza,
- Bydgoszcz: 22 stopnie Celsjusza,
- Gdańsk: 22 stopnie Celsjusza,
- Gorzów Wlkp.: 22 stopnie Celsjusza,
- Katowice: 21 stopni Celsjusza,
- Kielce: 22 stopnie Celsjusza,
- Koszalin: 20 stopni Celsjusza,
- Kraków: 22 stopnie Celsjusza,
- Lublin: 19 stopni Celsjusza,
- Łódź: 21 stopni Celsjusza,
- Olsztyn: 21 stopni Celsjusza,
- Opole: 21 stopni Celsjusza,
- Poznań: 22 stopnie Celsjusza,
- Rzeszów: 21 stopni Celsjusza,
- Suwałki: 19 stopni Celsjusza,
- Szczecin: 23 stopnie Celsjusza,
- Toruń: 22 stopnie Celsjusza,
- Warszawa: 21 stopni Celsjusza,
- Wrocław: 22 stopnie Celsjusza,
- Zielona Góra: 23 stopnie Celsjusza,
- Zakopane: 16 stopni Celsjusza.
Spokojniejszy zachód i nocna zmiana pogody
Na spore chwile ze słońcem i małe zachmurzenie mogą liczyć mieszkańcy południowo-zachodniej Polski (Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Lubuskie). Tam klin wyżowy zapewni stabilniejszą aurę bez gwałtownych zjawisk. W nocy z soboty na niedzielę sytuacja zacznie się uspokajać. Zachmurzenie zmaleje do małego i umiarkowanego, a przelotny deszcz popada już tylko lokalnie na zachodzie i północy. Słupki rtęci spadną do przedziału 10-15 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich pociągnie chłodem - tam miejscami temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, choć chwilami na zachodzie wciąż może być porywisty.
Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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