Nagły zwrot w pogodzie. Chłodny front uderzy w piątek. Wiemy, gdzie przejdą burze i wichury

Jeśli planujesz piątkowy wypoczynek lub powrót z pracy, koniecznie zabezpiecz luźne przedmioty na balkonach i przygotuj parasol. Pogoda w piątek mocno nas zaskoczy. Zamiast upałów odczujemy wyraźne ochłodzenie.

Gwałtowne załamanie pogody. Gdzie spadnie najwięcej deszczu?

Przez Polskę przetoczy się front, który przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie w całym kraju. Na największe uderzenie deszczu muszą przygotować się mieszkańcy północnej Polski. Prognozy wskazują, że suma opadów na tym obszarze wyniesie od 10 do nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy. Co gorsza, na wybrzeżu pojawią się wyładowania atmosferyczne. Burzowo będzie również w nocy z piątku na sobotę - chmury i lokalne burze utrzymają się na północy kraju. Sytuacja zacznie poprawiać się jedynie na południowym zachodzie, gdzie opady będą stopniowo zanikać.

Wichury nad Polską. Porywy wiatru nawet do 90 km/h

Chłodnemu frontowi towarzyszyć będzie silny i porywisty wiatr z kierunków zachodnich oraz północno-zachodnich. Da się on we znaki w całym kraju, jednak w niektórych regionach sytuacja będzie wręcz niebezpieczna:

W centrum i na zachodzie kraju: porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

W rejonach górskich: wiatr rozpędzi się w ciągu dnia do 65 km/h.

Nad polskim morzem: w dzień powieje do 85 km/h, a w nocy porywy mogą osiągnąć 75 km/h.

W Sudetach: nocą czeka nas prawdziwy rollercoaster - wiatr uderzy z prędkością do 90 km/h.

Termometry spadną. Ile będzie stopni w Twoim mieście?

Napływ świeżego powietrza znad Atlantyku oznacza koniec afrykańskich upałów. W piątek najwyższe wartości zobaczą mieszkańcy południowego wschodu (do 26 stopni Celsjusza), podczas gdy nad morzem i w rejonach podgórskich termometry wskażą zaledwie 18-19 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju odnotujemy od 20 do 24 stopni Celsjusza. Oto szczegółowa prognoza maksymalnych temperatur dla poszczególnych miast w Polsce:

Białystok: 23 stopnie Celsjusza,

Bydgoszcz: 21 stopni Celsjusza,

Gdańsk: 20 stopni Celsjusza (nad morzem więcej chmur i okresowy, słaby deszcz),

Gorzów Wielkopolski: 23 stopnie Celsjusza,

Katowice: 23 stopnie Celsjusza,

Kielce: 23 stopnie Celsjusza,

Koszalin: 19 stopni Celsjusza,

Kraków: 23 stopnie Celsjusza (przewaga chmur, przelotny deszcz i możliwe burze),

Lublin: 25 stopni Celsjusza (po południu możliwe przelotne opady),

Łódź: 22 stopnie Celsjusza (pochmurnie z przejaśnieniami, możliwy krótki deszcz),

Olsztyn: 21 stopni Celsjusza,

Opole: 23 stopnie Celsjusza,

Poznań: 22 stopnie Celsjusza (umiarkowane zachmurzenie, lokalny deszcz),

Rzeszów: 24 stopnie Celsjusza,

Suwałki: 22 stopnie Celsjusza,

Szczecin: 22 stopnie Celsjusza,

Toruń: 22 stopnie Celsjusza,

Warszawa: 23 stopnie Celsjusza (po południu możliwy krótki, przelotny deszcz),

Wrocław: 23 stopnie Celsjusza (zmienna aura ze słabym deszczem),

Zielona Góra: 22 stopnie Celsjusza.

W nocy temperatura w rejonach podgórskich spadnie do zaledwie 9-12 stopni Celsjusza, a w głębi kraju wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje na to, że piątek upłynie nam pod znakiem dynamicznej, typowo jesiennej aury w środku lata. Warto śledzić bieżące komunikaty meteorologiczne i alerty pogodowe dla swojego regionu.