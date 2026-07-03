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Nagły zwrot w pogodzie. Chłodny front uderzy w piątek. Wiemy, gdzie przejdą burze i wichury

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 05:00
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Wichura
Nagły zwrot w pogodzie. Chłodny front uderzy w piątek. Wiemy, gdzie przejdą burze i wichury/ShutterStock
Polska staje w obliczu gwałtownej zmiany aury. Już w piątek, 3 lipca, nad nasz kraj nadciągnie chłodny front atmosferyczny powiązany z cyklonem Ulf, który przyniesie ze sobą rześkie powietrze znad Atlantyku. Czekają nas przelotne opady deszczu, niebezpieczne burze i porywisty wiatr osiągający w porywach nawet do 90 km/h. Najbardziej niespokojnie będzie na północy kraju.

Jeśli planujesz piątkowy wypoczynek lub powrót z pracy, koniecznie zabezpiecz luźne przedmioty na balkonach i przygotuj parasol. Pogoda w piątek mocno nas zaskoczy. Zamiast upałów odczujemy wyraźne ochłodzenie.

Gwałtowne załamanie pogody. Gdzie spadnie najwięcej deszczu?

Przez Polskę przetoczy się front, który przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie w całym kraju. Na największe uderzenie deszczu muszą przygotować się mieszkańcy północnej Polski. Prognozy wskazują, że suma opadów na tym obszarze wyniesie od 10 do nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy. Co gorsza, na wybrzeżu pojawią się wyładowania atmosferyczne. Burzowo będzie również w nocy z piątku na sobotę - chmury i lokalne burze utrzymają się na północy kraju. Sytuacja zacznie poprawiać się jedynie na południowym zachodzie, gdzie opady będą stopniowo zanikać.

Wichury nad Polską. Porywy wiatru nawet do 90 km/h

Chłodnemu frontowi towarzyszyć będzie silny i porywisty wiatr z kierunków zachodnich oraz północno-zachodnich. Da się on we znaki w całym kraju, jednak w niektórych regionach sytuacja będzie wręcz niebezpieczna:

  • W centrum i na zachodzie kraju: porywy wiatru osiągną do 60 km/h.
  • W rejonach górskich: wiatr rozpędzi się w ciągu dnia do 65 km/h.
  • Nad polskim morzem: w dzień powieje do 85 km/h, a w nocy porywy mogą osiągnąć 75 km/h.
  • W Sudetach: nocą czeka nas prawdziwy rollercoaster - wiatr uderzy z prędkością do 90 km/h.

Termometry spadną. Ile będzie stopni w Twoim mieście?

Napływ świeżego powietrza znad Atlantyku oznacza koniec afrykańskich upałów. W piątek najwyższe wartości zobaczą mieszkańcy południowego wschodu (do 26 stopni Celsjusza), podczas gdy nad morzem i w rejonach podgórskich termometry wskażą zaledwie 18-19 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju odnotujemy od 20 do 24 stopni Celsjusza. Oto szczegółowa prognoza maksymalnych temperatur dla poszczególnych miast w Polsce:

  • Białystok: 23 stopnie Celsjusza,
  • Bydgoszcz: 21 stopni Celsjusza,
  • Gdańsk: 20 stopni Celsjusza (nad morzem więcej chmur i okresowy, słaby deszcz),
  • Gorzów Wielkopolski: 23 stopnie Celsjusza,
  • Katowice: 23 stopnie Celsjusza,
  • Kielce: 23 stopnie Celsjusza,
  • Koszalin: 19 stopni Celsjusza,
  • Kraków: 23 stopnie Celsjusza (przewaga chmur, przelotny deszcz i możliwe burze),
  • Lublin: 25 stopni Celsjusza (po południu możliwe przelotne opady),
  • Łódź: 22 stopnie Celsjusza (pochmurnie z przejaśnieniami, możliwy krótki deszcz),
  • Olsztyn: 21 stopni Celsjusza,
  • Opole: 23 stopnie Celsjusza,
  • Poznań: 22 stopnie Celsjusza (umiarkowane zachmurzenie, lokalny deszcz),
  • Rzeszów: 24 stopnie Celsjusza,
  • Suwałki: 22 stopnie Celsjusza,
  • Szczecin: 22 stopnie Celsjusza,
  • Toruń: 22 stopnie Celsjusza,
  • Warszawa: 23 stopnie Celsjusza (po południu możliwy krótki, przelotny deszcz),
  • Wrocław: 23 stopnie Celsjusza (zmienna aura ze słabym deszczem),
  • Zielona Góra: 22 stopnie Celsjusza.

W nocy temperatura w rejonach podgórskich spadnie do zaledwie 9-12 stopni Celsjusza, a w głębi kraju wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje na to, że piątek upłynie nam pod znakiem dynamicznej, typowo jesiennej aury w środku lata. Warto śledzić bieżące komunikaty meteorologiczne i alerty pogodowe dla swojego regionu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaprognoza pogodyzałamanie pogodywichury
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Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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