Pogoda na poniedziałek, 6 lipca. To nie będzie spokojny początek tygodnia. W tych regionach wyciągniesz parasol

Polska dostanie się pod wpływ płytkiej zatoki niżowej znad południowej Skandynawii oraz układu frontów atmosferycznych przemieszczających się z północnego zachodu na południowy wschód. Zamiast upałów, z północnego zachodu szerokim strumieniem napłynie do nas wilgotne i wyraźnie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Deszczowa pułapka i burze z gradem. Gdzie spadnie deszcz?

Poniedziałek przywita nas chwilami ze słońcem, ale sielanka nie potrwa długo. Już przed południem na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się pierwsze opady. W ciągu dnia deszczowa strefa zacznie przesuwać się w głąb kraju. Czego musimy się spodziewać?

Zachód Polski: Okresami wystąpią słabe, ale uciążliwe i jednostajne opady ciągłe.

Północ i Południowy Wschód: Tutaj dominować będą przelotne, ale momentami bardzo silne ulewy oraz mżawki.

Góry i rejony podgórskie: Uwaga na niebezpieczne burze! Prognozowane są wyładowania atmosferyczne połączone z opadami gradu.

Dodatkowym utrudnieniem - zwłaszcza dla kierowców w porannych i wieczornych godzinach – będą rozwijające się w całym kraju gęste mgły oraz lokalne zamglenia.

Drastyczny spadek temperatur. Zapomnij o upałach

Termometry w poniedziałek pokażą wartości dalekie od lipcowych rekordów. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, a najchłodniej nad morzem oraz na terenach podgórskich, gdzie słupki rtęci ledwo przekroczą granicę 15-17 stopni Celsjusza. Prognoza temperatury dla największych miast (6.07.2026):

22-23 stopnie Celsjusza (Najcieplej): Rzeszów, Lublin, Kraków, Warszawa, Katowice (lokalnie na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 24 stopnie Celsjusza)

21 stopni Celsjusza: Białystok, Łódź, Kielce, Toruń, Bydgoszcz, Wrocław, Opole

20 stopni Celsjusza: Suwałki, Szczecin, Zielona Góra

17-19 stopni Celsjusza (Najchłodniej): Gdańsk, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Koszalin oraz rejon Tatr i Karkonoszy.

Wichury nad Polską. Wiatr osiągnie do 90 km/h!

Spokojną aurę skutecznie popsuje porywisty wiatr wiejący z kierunków zachodnich. Nad morzem będzie on dość silny i potęguje uczucie chłodu (warto pamiętać, że z powodu niesprzyjających warunków zamknięto już część kąpielisk nad Bałtykiem). Prawdziwe niebezpieczeństwo czeka jednak na szlakach górskich. W wyższych partiach gór porywy wiatru mogą dobijać od 70 do nawet 90 km/h. Ciśnienie atmosferyczne w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie powoli spadać, co może negatywnie wpłynąć na samopoczucie meteoropatów.