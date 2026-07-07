Drastyczne załamanie pogody we wtorek. Wichury do 100 km/h i burze zaleją Polskę

Gdzie przejdą burze i ulewy? Alert dla tych regionów

Poranek w większości kraju przywita nas deszczem. Choć w ciągu dnia w centrum, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie opady na chwilę zanikną, to popołudnie przyniesie niebezpieczną konwekcję.

Południe Polski: W drugiej części dnia na skutek wzrostu energii chwiejności (CAPE do 250-400 J/kg) rozwiną się burze z intensywnym deszczem i silnym wiatrem.

Pomorze, Kujawy i północna Wielkopolska: Pod koniec dnia wkroczy tu aktywny front chłodny. Przyniesie nawałnice, podczas których wiatr w porywach osiągnie nawet 90 km/h.

Suma opadów: Na Pomorzu spadnie do 20 mm wody, na pozostałym obszarze kraju od 5 do 15 mm.

Pogodowy podział Polski. Biegun zimna kontra letnie ciepło

Różnica temperatur nad Polską wyniesie we wtorek aż 10 stopni Celsjusza. Napływ mas polarnomorskich mocno schłodzi północ, podczas gdy południe kraju wciąż będzie oddychać cieplejszym powietrzem.

Najchłodniej (15-17 stopni Celsjusza): Pomorze, Warmia, Mazury, Podlasie.

Umiarkowanie (18-23 stopnie Celsjusza): Nizina Szczecińska, Kujawy, Mazowsze, centrum, Góry Świętokrzyskie.

Najcieplej (24-26 stopni Celsjusza): Śląsk, Małopolska, południe Ziemi Lubuskiej.

Noc z wtorku na środę: Nadciąga uderzenie wiatru do 100-110 km/h!

Sytuacja stanie się wyjątkowo niebezpieczna w nocy. Nad morzem wiatr rozpędzi się w porywach do 100 km/h, w głębi Pomorza i na Warmii do 80 km/h, a w pozostałych regionach do 65 km/h. Prawdziwe porywy huraganowe wystąpią w górach - w Sudetach wiatr osiągnie aż 110 km/h, a w Karpatach do 75 km/h. Na północy i półnordowym wschodzie kraju sumy nocnych opadów deszczu mogą dojść lokalnie aż do 25 mm.

Szczegółowa prognoza temperatury dla miast wojewódzkich (wtorek)

Białystok: 17 stopni Celsjusza,

Bydgoszcz: 18 stopni Celsjusza,

Gdańsk: 18 stopni Celsjusza,

Gorzów Wlkp.: 22 stopnie Celsjusza,

Katowice: 23 stopnie Celsjusza,

Kielce: 21 stopni Celsjusza,

Koszalin: 17 stopni Celsjusza,

Kraków: 24 stopnie Celsjusza,

Lublin: 20 stopni Celsjusza,

Łódź: 20 stopni Celsjusza,

Olsztyn: 16 stopni Celsjusza,

Opole: 23 stopnie Celsjusza,

Poznań: 21 stopni Celsjusza,

Rzeszów: 23 stopnie Celsjusza,

Suwałki: 17 stopni Celsjusza,

Szczecin: 20 stopni Celsjusza,

Toruń: 18 stopni Celsjusza,

Warszawa: 19 stopni Celsjusza,

Wrocław: 22 stopnie Celsjusza,

Zielona Góra: 22 stopnie Celsjusza.

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