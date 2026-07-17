IMGW ostrzega przed upałami w całym kraju i burzami
Obowiązują ostrzeżenia IMGW II stopnia w związku z upałami. Alerty dotyczą:
- całego woj. lubuskiego,
- większości obszaru woj. wielkopolskiego,
- południowej części woj. zachodniopomorskiego,
- kujawsko-pomorskiego
- mazowieckiego,
- północnego wschodu woj. łódzkiego,
- a także części powiatów położonych na zachodzie woj. lubelskiego,
- na wschodzie woj. świętokrzyskiego
- na północy woj. podkarpackiego.
Na obszarze objętym ostrzeżeniami w ciągu dnia prognozowana jest temperatura maksymalna pomiędzy 30 a 34 st. C oraz temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 st. C.
Alerty II stopnia przed upałami pozostaną w mocy do godz. 20 w piątek.
IMGW wydał także ostrzeżenia przed upałami I stopnia. Alerty obowiązują na całym obszarze:
- woj. pomorskiego,
- opolskiego
- śląskiego,
- na przeważającej części woj. dolnośląskiego,
- świętokrzyskiego,
- małopolskiego,
- lubelskiego
- podkarpackiego,
- na południu woj. zachodniopomorskiego,
- kujawsko-pomorskiego
- mazowieckiego
- w części woj. łódzkiego,
- wielkopolskiego,
- warmińsko-mazurskiego
- podlaskiego.
Na tym terenie prognozowana jest temperatura maksymalna do 30 st. C.
Alerty I stopnia będą obowiązywać od piątku, od godz. 12 i pozostaną w mocy do godz. 20.
Alerty przed burzami
Instytut wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami, które obejmą województwa:
- małopolskie,
- świętokrzyskie
- podkarpackie,
- a także południową część woj. dolnośląskiego,
- śląskiego
- lubelskiego.
Burzą będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może także spaść grad.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.