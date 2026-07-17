IMGW ostrzega przed upałami w całym kraju i burzami

Obowiązują ostrzeżenia IMGW II stopnia w związku z upałami. Alerty dotyczą:

całego woj. lubuskiego,

większości obszaru woj. wielkopolskiego,

południowej części woj. zachodniopomorskiego,

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego,

północnego wschodu woj. łódzkiego,

a także części powiatów położonych na zachodzie woj. lubelskiego,

na wschodzie woj. świętokrzyskiego

na północy woj. podkarpackiego.

Na obszarze objętym ostrzeżeniami w ciągu dnia prognozowana jest temperatura maksymalna pomiędzy 30 a 34 st. C oraz temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 st. C.

Alerty II stopnia przed upałami pozostaną w mocy do godz. 20 w piątek.

IMGW wydał także ostrzeżenia przed upałami I stopnia. Alerty obowiązują na całym obszarze:

woj. pomorskiego,

opolskiego

śląskiego,

na przeważającej części woj. dolnośląskiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

lubelskiego

podkarpackiego,

na południu woj. zachodniopomorskiego,

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego

w części woj. łódzkiego,

wielkopolskiego,

warmińsko-mazurskiego

podlaskiego.

Na tym terenie prognozowana jest temperatura maksymalna do 30 st. C.

Alerty I stopnia będą obowiązywać od piątku, od godz. 12 i pozostaną w mocy do godz. 20.

Alerty przed burzami

Instytut wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami, które obejmą województwa:

małopolskie,

świętokrzyskie

podkarpackie,

a także południową część woj. dolnośląskiego,

śląskiego

lubelskiego.

Burzą będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może także spaść grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.