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Fala upałów i burze z gradem w Polsce. IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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IMGW ostrzega przed burzami i upałami
IMGW ostrzega przed burzami i upałami/shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w całym kraju oraz alerty I stopnia przed burzami, które obejmą sześć województw na południu kraju.

IMGW ostrzega przed upałami w całym kraju i burzami

Obowiązują ostrzeżenia IMGW II stopnia w związku z upałami. Alerty dotyczą:

  • całego woj. lubuskiego,
  • większości obszaru woj. wielkopolskiego,
  • południowej części woj. zachodniopomorskiego,
  • kujawsko-pomorskiego
  • mazowieckiego,
  • północnego wschodu woj. łódzkiego,
  • a także części powiatów położonych na zachodzie woj. lubelskiego,
  • na wschodzie woj. świętokrzyskiego
  • na północy woj. podkarpackiego.

Na obszarze objętym ostrzeżeniami w ciągu dnia prognozowana jest temperatura maksymalna pomiędzy 30 a 34 st. C oraz temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 st. C.

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Alerty II stopnia przed upałami pozostaną w mocy do godz. 20 w piątek.

IMGW wydał także ostrzeżenia przed upałami I stopnia. Alerty obowiązują na całym obszarze:

  • woj. pomorskiego,
  • opolskiego
  • śląskiego,
  • na przeważającej części woj. dolnośląskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • małopolskiego,
  • lubelskiego
  • podkarpackiego,
  • na południu woj. zachodniopomorskiego,
  • kujawsko-pomorskiego
  • mazowieckiego
  • w części woj. łódzkiego,
  • wielkopolskiego,
  • warmińsko-mazurskiego
  • podlaskiego.

Na tym terenie prognozowana jest temperatura maksymalna do 30 st. C.

Alerty I stopnia będą obowiązywać od piątku, od godz. 12 i pozostaną w mocy do godz. 20.

Alerty przed burzami

Instytut wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami, które obejmą województwa:

  • małopolskie,
  • świętokrzyskie
  • podkarpackie,
  • a także południową część woj. dolnośląskiego,
  • śląskiego
  • lubelskiego.

Burzą będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może także spaść grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prognoza pogodyIMGWalerty
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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