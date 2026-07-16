Gorący czwartek. Termometry wystrzelą w górę

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem intensywnego nasłonecznienia, szczególnie na północy i w centrum Polski. Mieszkańcy tych regionów mogą liczyć na małe i umiarkowane zachmurzenie, co sprzyja korzystaniu z uroków lata. W cieniu zobaczymy od 27°C do 29°C, a punktowo na północnym zachodzie słupki rtęci dotrą do 31°C. Nieco łagodniejsze warunki panują na północnym wschodzie, w górach oraz nad morzem, gdzie temperatura utrzyma się w komfortowym przedziale 23°C - 26°C.

Uwaga na południe. Gwałtowne zjawiska w drodze

Mimo ogólnie wakacyjnej aury, sytuacja meteorologiczna nie jest w pełni stabilna. Już od południa na południu kraju należy spodziewać się pogorszenia pogody. Wzrost zachmurzenia przyniesie przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których lokalnie może spaść grad. Warto monitorować radary pogodowe, ponieważ te zjawiska mogą rozwijać się dynamicznie.

Przedsmak jutrzejszej kumulacji

Dzisiejsze upały to dopiero wstęp do tego, co czeka nas jutro. Piątek przyniesie dalszy wzrost temperatury, która w wielu miejscach osiągnie 32°C. Należy jednak pamiętać, że obecna stabilizacja jest tylko przejściowa. Już wkrótce nad Polskę nadciągnie aktywny układ niżowy, który przyniesie nie tylko silne ulewy, ale również wyraźne ochłodzenie, kończąc tym samym krótkotrwały okres ekstremalnego żaru.