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Upały do 31 stopni, a potem załamanie pogody. Oto prognoza na 16 lipca

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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Żar leje się z nieba. Startuje fala upałów. Gdzie spodziewać się burz?/Shutterstock
Dzisiaj, 16 lipca, wkraczamy w najbardziej gorący okres tego tygodnia. Polska znalazła się pod wpływem ciepłej masy powietrza, która przyniesie temperatury sięgające nawet 31°C. Choć słońce będzie dominować w wielu regionach, musimy zachować czujność - nad południową część kraju nadciągają burze, które mogą mieć gwałtowny przebieg.

Gorący czwartek. Termometry wystrzelą w górę

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem intensywnego nasłonecznienia, szczególnie na północy i w centrum Polski. Mieszkańcy tych regionów mogą liczyć na małe i umiarkowane zachmurzenie, co sprzyja korzystaniu z uroków lata. W cieniu zobaczymy od 27°C do 29°C, a punktowo na północnym zachodzie słupki rtęci dotrą do 31°C. Nieco łagodniejsze warunki panują na północnym wschodzie, w górach oraz nad morzem, gdzie temperatura utrzyma się w komfortowym przedziale 23°C - 26°C.

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Uwaga na południe. Gwałtowne zjawiska w drodze

Mimo ogólnie wakacyjnej aury, sytuacja meteorologiczna nie jest w pełni stabilna. Już od południa na południu kraju należy spodziewać się pogorszenia pogody. Wzrost zachmurzenia przyniesie przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których lokalnie może spaść grad. Warto monitorować radary pogodowe, ponieważ te zjawiska mogą rozwijać się dynamicznie.

Przedsmak jutrzejszej kumulacji

Dzisiejsze upały to dopiero wstęp do tego, co czeka nas jutro. Piątek przyniesie dalszy wzrost temperatury, która w wielu miejscach osiągnie 32°C. Należy jednak pamiętać, że obecna stabilizacja jest tylko przejściowa. Już wkrótce nad Polskę nadciągnie aktywny układ niżowy, który przyniesie nie tylko silne ulewy, ale również wyraźne ochłodzenie, kończąc tym samym krótkotrwały okres ekstremalnego żaru.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prognoza pogodyIMGW
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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