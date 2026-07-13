Koniec nietypowego chłodu. Wiemy, kiedy do Polski uderzy afrykański upał

Wielki zwrot w pogodzie. Co przyniosą najbliższe dni?

Ostatnie ochłodzenie było spowodowane przez niże krążące na wschód od naszych granic. Na szczęście te układy pogodowe powoli tracą na sile i odsuwają się od Polski. Ich miejsce zajmuje potężny wyż z centrum ulokowanym nad Szetlandami. Ten układ wysokiego ciśnienia zacznie dynamicznie rozrastać się w kierunku wschodnim. Dla nas oznacza to dwie kluczowe zmiany:

Napływ suchego powietrza - od połowy tygodnia czeka nas wyraźna poprawa pogody i zdecydowanie więcej słońca.

Koniec z zimnymi dniami - temperatura z dnia na dzień zacznie piąć się w górę.

Co ciekawe, na południowym zachodzie Europy meteorolodzy znów obserwują potężny strumień afrykańskiego powietrza. Tam słupki rtęci przekroczą barierę 40 stopni Celsjusza. Część tej gorącej masy dotrze również do nas.

Kiedy zrobi się gorąco? Znamy datę fali upałów

Proces ocieplenia rozpocznie się bardzo szybko. Już na początku tygodnia mieszkańcy zachodnich regionów Polski poczują zmianę, gdy termometry wskażą od 27 do 29 stopni Celsjusza. Z każdym kolejnym dniem wysokie temperatury zaczną rozlewać się na pozostałą część kraju. Prawdziwe uderzenie gorąca czeka nas jednak w weekend. Wtedy cała Polska odczuje powrót lata, a na południu kraju termometry oszaleją, pokazując nawet do 32 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, ale wciąż bardzo przyjemnie, będzie w tym czasie na północy - tam maksymalnie do 25 stopni.

Co czeka nas po 19 lipca? Stabilizacja w normie

Wielu Polaków zadaje sobie pytanie, czy fala upałów zostanie z nami na dłużej. Z najnowszych wyliczeń na kolejny tydzień wynika, że po 19 lipca pogoda nieco się uspokoi i wróci do typowej lipcowej normy. Możemy spodziewać się stabilnych i umiarkowanych temperatur:

Od 20 do 22 stopni Celsjusza na polskim wybrzeżu.

Od 27 do 28 stopni Celsjusza w pozostałych regionach kraju.

Będzie to idealna aura zarówno do wypoczynku na świeżym powietrzu, jak i do codziennego funkcjonowania bez męczącego, ekstremalnego skwaru.