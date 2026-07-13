Dziennik Gazeta Prawana logo

Koniec nietypowego chłodu. Wiemy, kiedy do Polski uderzy afrykański upał

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
57 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
słońce upał termometr lato
Koniec nietypowego chłodu. Wiemy, kiedy do Polski uderzy afrykański upał/Shutterstock
Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy z utęsknieniem wyczekują prawdziwego lata. Nietypowo chłodny początek lipca oficjalnie odchodzi w zapomnienie, a do kraju wraca upalna aura. Nadchodzące dni przyniosą gwałtowną zmianę pogody, za którą stoją potężne siły baryczne. Termometry w Polsce pokażą nawet 32 stopnie Celsjusza.

Wielki zwrot w pogodzie. Co przyniosą najbliższe dni?

Ostatnie ochłodzenie było spowodowane przez niże krążące na wschód od naszych granic. Na szczęście te układy pogodowe powoli tracą na sile i odsuwają się od Polski. Ich miejsce zajmuje potężny wyż z centrum ulokowanym nad Szetlandami. Ten układ wysokiego ciśnienia zacznie dynamicznie rozrastać się w kierunku wschodnim. Dla nas oznacza to dwie kluczowe zmiany:

  • Napływ suchego powietrza - od połowy tygodnia czeka nas wyraźna poprawa pogody i zdecydowanie więcej słońca.
  • Koniec z zimnymi dniami - temperatura z dnia na dzień zacznie piąć się w górę.

Co ciekawe, na południowym zachodzie Europy meteorolodzy znów obserwują potężny strumień afrykańskiego powietrza. Tam słupki rtęci przekroczą barierę 40 stopni Celsjusza. Część tej gorącej masy dotrze również do nas.

Kiedy zrobi się gorąco? Znamy datę fali upałów

Proces ocieplenia rozpocznie się bardzo szybko. Już na początku tygodnia mieszkańcy zachodnich regionów Polski poczują zmianę, gdy termometry wskażą od 27 do 29 stopni Celsjusza. Z każdym kolejnym dniem wysokie temperatury zaczną rozlewać się na pozostałą część kraju. Prawdziwe uderzenie gorąca czeka nas jednak w weekend. Wtedy cała Polska odczuje powrót lata, a na południu kraju termometry oszaleją, pokazując nawet do 32 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, ale wciąż bardzo przyjemnie, będzie w tym czasie na północy - tam maksymalnie do 25 stopni.

Co czeka nas po 19 lipca? Stabilizacja w normie

Wielu Polaków zadaje sobie pytanie, czy fala upałów zostanie z nami na dłużej. Z najnowszych wyliczeń na kolejny tydzień wynika, że po 19 lipca pogoda nieco się uspokoi i wróci do typowej lipcowej normy. Możemy spodziewać się stabilnych i umiarkowanych temperatur:

  • Od 20 do 22 stopni Celsjusza na polskim wybrzeżu.
  • Od 27 do 28 stopni Celsjusza w pozostałych regionach kraju.

Będzie to idealna aura zarówno do wypoczynku na świeżym powietrzu, jak i do codziennego funkcjonowania bez męczącego, ekstremalnego skwaru.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaprognozaprognoza pogodyfala upałów
Powiązane
pogoda, upał, grad, prognoza pogody
Potężne uderzenie ciepła i zwrot akcji w pogodzie. Wiemy, gdzie poniedziałek przyniesie burze z gradem i niemal 30 stopni
pogoda, termometr, upał, lato
Gwałtowny zwrot w pogodzie. Wiemy, kiedy wróci afrykański upał. Prognoza na niedzielę zaskoczy wielu
grad, deszcz, burza, pogoda
Pogoda na sobotę. Dwa światy w Polsce. W tych regionach uważaj na burze z gradem
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoniec nietypowego chłodu. Wiemy, kiedy do Polski uderzy afrykański upał »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Ile soli na litr wody do ogórków kiszonych? Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Jak się robi ogórki korniszony? Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak zrobić twarde i chrupiące ogórki korniszony?
"Kingsajz"
Odrobinę trudny QUIZ filmowy. Podajemy trzy postaci, zgadujesz tytuł. Pytamy o kultowe produkcje PRL
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Najlepszy domowy sposób na smugi i tłuste plamy
Question,Mark,On,Jigsaw,Puzzle,On,Blank,Background.,Concept,Of
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy o gwiazdy czasów PRL. Pytanie nr 8 pachnie podstępem
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj