Potężne uderzenie ciepła i zwrot akcji w pogodzie. Wiemy, gdzie poniedziałek przyniesie burze z gradem i niemal 30 stopni

Dynamiczne starcie frontów nad Polską

Sytuacja synoptyczna nad krajem staje się wyjątkowo ciekawa. Nad Polską wciąż utrzymuje się obszar niżowy, który stopniowo słabnie i przemieszcza się z rejonu Litwy nad północno-wschodnią oraz środkową część kraju. Jednocześnie nad regiony zachodnie i północno-zachodnie zacznie mocno naciskać wyż znad Morza Norweskiego. Taki układ baryczny oznacza jedno: czeka nas dzień pełen pogodowych skrajności.

Gdzie uderzy fala ciepła? Na zachodzie niemal 30 stopni

Mieszkańcy zachodnich województw mogą szykować się na prawdziwie letni, gorący dzień. To tam napłynie najcieplejsza masa powietrza, która przyniesie temperatury maksymalne rzędu 28-29 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Zielonej Górze (29 stopni Celsjusza) oraz w Gorzowie Wielkopolskim (28 stopni Celsjusza). Zupełnie inne oblicze lata zobaczą mieszkańcy pozostałych regionów:

Centrum i wschód: umiarkowane letnie temperatury na poziomie około 24-25 stopni Celsjusza.

Południowy wschód: najchłodniejszy rejon z temperaturą maksymalną do 23 stopni Celsjusza.

Bałtyk i Podkarpacie: w rejonach podgórskich Karpat oraz nad samym morzem termometry wskażą zaledwie od 19 do 23 stopni Celsjusza.

Uwaga na załamanie pogody. Prognozowane burze z gradem

Ciepłe powietrze przyniesie niestety także dużą niestabilność w atmosferze. W poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, z którego miejscami spadną przelotne opady deszczu. Największe niebezpieczeństwo czeka mieszkańców północy, wschodu oraz centrum Polski. To w tych regionach mogą rozwinąć się burze, podczas których lokalnie spadnie od 10 do 15 mm deszczu, a miejscami pojawi się również grad. Podczas wyładowań atmosferycznych wiatr z kierunków północnych może w porywach osiągać do 60 km/h.

Szczegółowa prognoza temperatury dla miast (poniedziałek, 13.07.2026)