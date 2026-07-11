Pogoda na sobotę. Dwa światy w Polsce. W tych regionach uważaj na burze z gradem

Pogoda na sobotę, 11 lipca 2026

Wschodnia część kraju pozostanie w zasięgu niżu przemieszczającego się nad zachodnią Rosję oraz rozmywającego się frontu atmosferycznego. Z kolei nad zachodnią Polskę nasunie się klin wyżu znad Oceanu Atlantyckiego. Z północy nadal napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie, choć na zachodzie zacznie się już ono wyraźnie ocieplać. To jednak dopiero zapowiedź potężnej zmiany - już od 13 lipca model ECMWF HRES prognozuje powrót fali upałów z temperaturami sięgającymi nawet 35 stopni Celsjusza.

Uwaga na burze i grad. Gdzie będzie niebezpiecznie?

Weekend rozpocznie się niespokojnie w centrum oraz na wschodzie kraju, gdzie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Największe ryzyko wystąpienia lokalnych burz dotyczy następujących regionów:

Północny wschód (województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie) - możliwe sumy opadów do 15–20 mm.

Lubelszczyzna i Mazowsze - lokalne burze z sumą opadów do 15 mm, niewykluczony jest również drobny grad.

Pasaż wschodni (województwa łódzkie, pomorskie, małopolskie i podkarpackie) - tam również miejscami rozwiną się komórki burzowe (opady w burzach na południowym wschodzie do 10 mm).

Podczas wyładowań atmosferycznych wiatr z kierunków północnych i północno-zachodnich gwałtownie przybierze na sile. Porywy wiatru w czasie burz mogą osiągać do 55-60 km/h, co lokalnie obniży temperaturę odczuwalną. Silniej wiejący wiatr prognozowany jest także nad morzem oraz wysoko w Sudetach (do 60 km/h).

Ile będzie stopni w sobotę? Zachód najcieplejszy [PROGNOZA DLA MIAST]

Temperatura w sobotę będzie bardzo zróżnicowana. Najchłodniej zapowiada się wschód kraju (19-20 stopni Celsjusza), w centrum odnotujemy około 22 stopnie Celsjusza, natomiast najwięcej słońca i najwyższe wartości zobaczą mieszkańcy zachodu i południowego zachodu (25-26 stopni Celsjusza). Szczegółowa prognoza temperatury maksymalnej dla wybranych miast:

Białystok: 20 stopni Celsjusza,

Bydgoszcz: 22 stopnie Celsjusza,

Gdańsk: 20 stopni Celsjusza,

Gorzów Wlkp.: 24 stopnie Celsjusza,

Katowice: 22 stopnie Celsjusza,

Kielce: 22 stopnie Celsjusza,

Koszalin: 20 stopni Celsjusza,

Kraków: 22 stopnie Celsjusza,

Lublin: 21 stopni Celsjusza,

Łódź: 22 stopnie Celsjusza,

Olsztyn: 20 stopni Celsjusza,

Opole: 24 stopnie Celsjusza,

Poznań: 24 stopnie Celsjusza,

Rzeszów: 21 stopni Celsjusza,

Suwałki: 19 stopni Celsjusza,

Szczecin: 24 stopnie Celsjusza,

Toruń: 22 stopnie Celsjusza,

Warszawa: 22 stopnie Celsjusza,

Wrocław: 24 stopnie Celsjusza,

Zielona Góra: 24 stopnie Celsjusza.

W obszarach górskich temperatury będą znacznie niższe. W rejonach podgórskich Karpat spodziewamy się od 17 do 21 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach i Bieszczadach termometry wskażą 11-14 stopni Celsjusza, w Sudetach 10–12 stopni Celsjusza, a na szczytach Tatr zaledwie około 8 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w nocy z soboty na niedzielę?

W nocy z soboty na niedzielę sytuacja zacznie się uspokajać. Zachmurzenie zmaleje do małego i umiarkowanego. Przelotne opady i zanikające burze utrzymają się najdłużej na Lubelszczyźnie. Termometry w nocy wskażą od 11 do 16 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat od 8 do 10 stopni Celsjusza.

Zwrot w prognozach. Nadchodzi afrykański upał do 35 stopni Celsjusza!

Chłodniejsze polarne powietrze morskie, które uderzyło w Polskę po fali gwałtownych zjawisk (przypominających letni monsun), nie zabawi u nas długo. Nad Europę Środkową zaczynają już napływać bardzo gorące masy powietrza z południowo-zachodnich rejonów kontynentu. Efekty tej cyrkulacji będą widoczne najpierw u naszych sąsiadów - w weekend na zachodzie Niemiec termometry wskażą aż 35-36 stopni Celsjusza. Stamtąd ekstremalne ciepło ruszy bezpośrednio do Polski. Mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) potwierdzają, że od poniedziałku, 13 lipca, upały obejmą znaczną część kraju, a lokalnie temperatura może poszybować nawet do 35 stopni Celsjusza. Sobotnie ocieplenie na zachodzie kraju (powyżej 25 stopni Celsjusza) to dopiero pierwszy krok w stronę nadchodzącej fali upałów.