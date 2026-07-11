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Pogoda na sobotę. Dwa światy w Polsce. W tych regionach uważaj na burze z gradem

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 05:00
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grad, deszcz, burza, pogoda
Pogoda na sobotę. Dwa światy w Polsce. W tych regionach uważaj na burze z gradem/Shutterstock
Sobota, 11 lipca 2026 roku, przyniesie nam wyraźny podział pogody na słoneczny zachód i burzowe regiony centralne oraz wschodnie. Polska znajdzie się pod wpływem dwóch różnych układów barycznych. Oto prognoza pogody.

Pogoda na sobotę, 11 lipca 2026

Wschodnia część kraju pozostanie w zasięgu niżu przemieszczającego się nad zachodnią Rosję oraz rozmywającego się frontu atmosferycznego. Z kolei nad zachodnią Polskę nasunie się klin wyżu znad Oceanu Atlantyckiego. Z północy nadal napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie, choć na zachodzie zacznie się już ono wyraźnie ocieplać. To jednak dopiero zapowiedź potężnej zmiany - już od 13 lipca model ECMWF HRES prognozuje powrót fali upałów z temperaturami sięgającymi nawet 35 stopni Celsjusza.

Uwaga na burze i grad. Gdzie będzie niebezpiecznie?

Weekend rozpocznie się niespokojnie w centrum oraz na wschodzie kraju, gdzie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Największe ryzyko wystąpienia lokalnych burz dotyczy następujących regionów:

  • Północny wschód (województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie) - możliwe sumy opadów do 15–20 mm.
  • Lubelszczyzna i Mazowsze - lokalne burze z sumą opadów do 15 mm, niewykluczony jest również drobny grad.
  • Pasaż wschodni (województwa łódzkie, pomorskie, małopolskie i podkarpackie) - tam również miejscami rozwiną się komórki burzowe (opady w burzach na południowym wschodzie do 10 mm).

Podczas wyładowań atmosferycznych wiatr z kierunków północnych i północno-zachodnich gwałtownie przybierze na sile. Porywy wiatru w czasie burz mogą osiągać do 55-60 km/h, co lokalnie obniży temperaturę odczuwalną. Silniej wiejący wiatr prognozowany jest także nad morzem oraz wysoko w Sudetach (do 60 km/h).

Ile będzie stopni w sobotę? Zachód najcieplejszy [PROGNOZA DLA MIAST]

Temperatura w sobotę będzie bardzo zróżnicowana. Najchłodniej zapowiada się wschód kraju (19-20 stopni Celsjusza), w centrum odnotujemy około 22 stopnie Celsjusza, natomiast najwięcej słońca i najwyższe wartości zobaczą mieszkańcy zachodu i południowego zachodu (25-26 stopni Celsjusza). Szczegółowa prognoza temperatury maksymalnej dla wybranych miast:

  • Białystok: 20 stopni Celsjusza,
  • Bydgoszcz: 22 stopnie Celsjusza,
  • Gdańsk: 20 stopni Celsjusza,
  • Gorzów Wlkp.: 24 stopnie Celsjusza,
  • Katowice: 22 stopnie Celsjusza,
  • Kielce: 22 stopnie Celsjusza,
  • Koszalin: 20 stopni Celsjusza,
  • Kraków: 22 stopnie Celsjusza,
  • Lublin: 21 stopni Celsjusza,
  • Łódź: 22 stopnie Celsjusza,
  • Olsztyn: 20 stopni Celsjusza,
  • Opole: 24 stopnie Celsjusza,
  • Poznań: 24 stopnie Celsjusza,
  • Rzeszów: 21 stopni Celsjusza,
  • Suwałki: 19 stopni Celsjusza,
  • Szczecin: 24 stopnie Celsjusza,
  • Toruń: 22 stopnie Celsjusza,
  • Warszawa: 22 stopnie Celsjusza,
  • Wrocław: 24 stopnie Celsjusza,
  • Zielona Góra: 24 stopnie Celsjusza.

W obszarach górskich temperatury będą znacznie niższe. W rejonach podgórskich Karpat spodziewamy się od 17 do 21 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach i Bieszczadach termometry wskażą 11-14 stopni Celsjusza, w Sudetach 10–12 stopni Celsjusza, a na szczytach Tatr zaledwie około 8 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w nocy z soboty na niedzielę?

W nocy z soboty na niedzielę sytuacja zacznie się uspokajać. Zachmurzenie zmaleje do małego i umiarkowanego. Przelotne opady i zanikające burze utrzymają się najdłużej na Lubelszczyźnie. Termometry w nocy wskażą od 11 do 16 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat od 8 do 10 stopni Celsjusza.

Zwrot w prognozach. Nadchodzi afrykański upał do 35 stopni Celsjusza!

Chłodniejsze polarne powietrze morskie, które uderzyło w Polskę po fali gwałtownych zjawisk (przypominających letni monsun), nie zabawi u nas długo. Nad Europę Środkową zaczynają już napływać bardzo gorące masy powietrza z południowo-zachodnich rejonów kontynentu. Efekty tej cyrkulacji będą widoczne najpierw u naszych sąsiadów - w weekend na zachodzie Niemiec termometry wskażą aż 35-36 stopni Celsjusza. Stamtąd ekstremalne ciepło ruszy bezpośrednio do Polski. Mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) potwierdzają, że od poniedziałku, 13 lipca, upały obejmą znaczną część kraju, a lokalnie temperatura może poszybować nawet do 35 stopni Celsjusza. Sobotnie ocieplenie na zachodzie kraju (powyżej 25 stopni Celsjusza) to dopiero pierwszy krok w stronę nadchodzącej fali upałów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaprognozaprognoza pogodyburze
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Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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