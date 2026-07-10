Nadchodzą silne upały. Prognozy wskazują na 38 stopni Celsjusza w cieniu i 43 stopni Celsjusza przy gruncie

Chłodniejsze dni, które przyniosły chwilową ulgę, ustąpią miejsca masom zwrotnikowego powietrza. Z wyliczeń europejskiego modelu ECMWF wynika, że proces ocieplenia rozpocznie się już na początku nadchodzącego tygodnia.

Stopniowy wzrost temperatury od połowy tygodnia

Pierwsze wyraźne oznaki zmiany cyrkulacji powietrza nadejdą we wtorek, 14 lipca. Wówczas w zachodniej części Polski termometry zbliżą się do granicy 30 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach napływ gorącego powietrza zacznie przybierać na sile. W piątek, 17 lipca, fala upałów obejmie regiony zachodnie i południowo-zachodnie, w tym:

Pomorze Zachodnie,

Ziemię Lubuską,

Opolszczyznę.

Na północy Dolnego Śląska prognozowane są wtedy wartości sięgające 34 stopni Celsjusza.

Sobota dniem kulminacyjnym. Ponad 35 stopni Celsjusza w cieniu

Maksymalne natężenie fali upałów przewidywane jest na sobotę, 18 lipca. Tego dnia w pasie zachodnim, południowo-zachodnim oraz częściowo w centrum kraju wskazania termometrów na wysokości 2 metrów mogą wynieść od 35 do 38 stopni Celsjusza w cieniu. Zgodnie z mapami synoptycznymi, najwyższe temperatury powietrza wystąpią w dwóch województwach:

dolnośląskim,

opolskim.

Ekstremalne wartości przy samej powierzchni ziemi

Równie istotne są prognozy dotyczące temperatury mierzonej bezpośrednio przy gruncie. W sobotę, 18 lipca, nagrzany substrat i warstwa powietrza tuż nad powierzchnią ziemi osiągną znacznie wyższe parametry niż te mierzone w klatkach meteorologicznych. Model ECMWF wskazuje, że lokalnie temperatura przy gruncie może wzrosnąć od 40 do nawet 43 stopni Celsjusza. Zjawisko to dotyczy głównie czterech województw:

lubuskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego.

Wiarygodność prognoz średnioterminowych

IMGW regularnie implementuje dane z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) do tworzenia scenariuszy pogodowych i ewentualnego generowania wczesnych ostrzeżeń meteorologicznych. Należy jednak pamiętać, że prognozy z kilkudniowym wyprzedzeniem czasowym są obarczone marginesem błędu. Dynamika procesów atmosferycznych może wpłynąć na zmianę trajektorii mas powietrza, dlatego wskazane jest bieżące monitorowanie kolejnych komunikatów pogodowych.