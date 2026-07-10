Dziennik Gazeta Prawana logo

Nadchodzą silne upały. Prognozy wskazują na 38 stopni Celsjusza w cieniu i 43 stopni Celsjusza przy gruncie

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 10:15
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
pogoda, lato, upał, alert, uwaga, temperatura
Nadchodzą silne upały. Prognozy wskazują na 38 stopni Celsjusza w cieniu i 43 stopni Celsjusza przy gruncie/Shutterstock
Po obecnym okresie umiarkowanych temperatur czeka nas kolejna fala intensywnego gorąca. Najnowsze analizy średnioterminowe IMGW, oparte na modelach numerycznych, precyzują czas oraz rejony kraju, gdzie spodziewane są najwyższe wskazania termometrów. Oto prognoza pogody.

Chłodniejsze dni, które przyniosły chwilową ulgę, ustąpią miejsca masom zwrotnikowego powietrza. Z wyliczeń europejskiego modelu ECMWF wynika, że proces ocieplenia rozpocznie się już na początku nadchodzącego tygodnia.

Stopniowy wzrost temperatury od połowy tygodnia

Pierwsze wyraźne oznaki zmiany cyrkulacji powietrza nadejdą we wtorek, 14 lipca. Wówczas w zachodniej części Polski termometry zbliżą się do granicy 30 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach napływ gorącego powietrza zacznie przybierać na sile. W piątek, 17 lipca, fala upałów obejmie regiony zachodnie i południowo-zachodnie, w tym:

  • Pomorze Zachodnie,
  • Ziemię Lubuską,
  • Opolszczyznę.

Na północy Dolnego Śląska prognozowane są wtedy wartości sięgające 34 stopni Celsjusza.

Sobota dniem kulminacyjnym. Ponad 35 stopni Celsjusza w cieniu

Maksymalne natężenie fali upałów przewidywane jest na sobotę, 18 lipca. Tego dnia w pasie zachodnim, południowo-zachodnim oraz częściowo w centrum kraju wskazania termometrów na wysokości 2 metrów mogą wynieść od 35 do 38 stopni Celsjusza w cieniu. Zgodnie z mapami synoptycznymi, najwyższe temperatury powietrza wystąpią w dwóch województwach:

  • dolnośląskim,
  • opolskim.

Ekstremalne wartości przy samej powierzchni ziemi

Równie istotne są prognozy dotyczące temperatury mierzonej bezpośrednio przy gruncie. W sobotę, 18 lipca, nagrzany substrat i warstwa powietrza tuż nad powierzchnią ziemi osiągną znacznie wyższe parametry niż te mierzone w klatkach meteorologicznych. Model ECMWF wskazuje, że lokalnie temperatura przy gruncie może wzrosnąć od 40 do nawet 43 stopni Celsjusza. Zjawisko to dotyczy głównie czterech województw:

  • lubuskiego,
  • dolnośląskiego,
  • opolskiego,
  • śląskiego.

Wiarygodność prognoz średnioterminowych

IMGW regularnie implementuje dane z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) do tworzenia scenariuszy pogodowych i ewentualnego generowania wczesnych ostrzeżeń meteorologicznych. Należy jednak pamiętać, że prognozy z kilkudniowym wyprzedzeniem czasowym są obarczone marginesem błędu. Dynamika procesów atmosferycznych może wpłynąć na zmianę trajektorii mas powietrza, dlatego wskazane jest bieżące monitorowanie kolejnych komunikatów pogodowych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaprognozaprognoza pogodyIMGW
Powiązane
ulewa deszcz opady pogoda
Pogoda na piątek. Polska podzielona na pół: IMGW wydaje żółte alerty. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami w 4 województwach
termometr, deszcz, wiatr, pogoda, prognoza pogody
Koniec upałów. Nadchodzi drastyczne tąpnięcie i zaledwie 6 stopni
grad, deszcz, burza, pogoda
Pogoda na czwartek, 9 lipca. Nadciągają niebezpieczne burze z gradem. Polskę podzieli potężny skok temperatury
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWiększość oblewa na starcie. Tylko 5 proc. najmądrzejszych zdobywa tu 10/10 »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak zrobić twarde i chrupiące ogórki konserwowe?
Nowicki
Cytat dnia. Jan Nowicki. "Życie ma tylko wtedy sens, gdy..."
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Od 10 lipca zmiany dla kierowców. Tysiące pojazdów znikną z dróg
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj