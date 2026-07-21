Zróżnicowana pogoda we wtorek

We wtorek sytuacja pogodowa w kraju będzie mocno zróżnicowana. Na zachodzie prognozowane jest zachmurzenie małe. Zupełnie inaczej będzie na pozostałym obszarze, gdzie dominuje zachmurzenie całkowite lub duże, a większe przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się jedynie na południu. We wschodniej połowie kraju miejscami wystąpią opady deszczu, które na północnym wschodzie mogą być intensywne.

Temperatury minimalne wyniosą od 14°C do 18°C na północnym wschodzie, w centrum oraz nad Zatoką Gdańską (m.in. na Suwalszczyźnie do 15°C, a na Warmii i Mazurach 16°C).

Temperatury wyższe od 20°C wystąpią na południowym wschodzie (Podkarpacie do 22°C) do 24°C na zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju temperatury spadną poniżej 20°C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, wiejący z kierunków północno-zachodnich i zachodnich. Na Półwyspie Helskim okresami silny, a nad morzem w porywach do 60 km/h. Według modeli ECMWF lokalnie na tym obszarze temperatury mogą spaść nawet do 13°C.

Środa pod znakiem opadów i chłodu na wschodzie

W środę strefa opadów i dużego zachmurzenia utrzyma się na wschodzie oraz miejscami w centrum kraju. Tam zachmurzenie będzie całkowite lub duże, a opady deszczu miejscami osiągną umiarkowane natężenie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu.

Temperatury maksymalne wyniosą od 12°C do 13°C na wschodzie, około 20°C w centrum, do 24°C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny i porywisty. W porywach na wschodzie i w centrum osiągnie prędkość do 55 km/h, wiejąc z zachodu i północnego zachodu.

Perspektywy na koniec lipca

Zgodnie z danymi przekazanymi przez IMGW oraz wskazaniami europejskiego modelu meteorologicznego ECMWF, chłodniejsza aura zostanie z nami na dłużej. Podobne temperatury, oscylujące wokół 20°C lub spadające poniżej tej wartości, mają utrzymać się niemal do samego końca lipca.