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Burze paraliżują Polskę. Ponad 820 interwencji strażaków. Alerty IMGW i RCB dla milionów Polaków

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 18:47
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Burze paraliżują Polskę. Ponad 820 interwencji strażaków. Alerty IMGW i RCB dla milionów Polaków
Burze paraliżują Polskę. Ponad 820 interwencji strażaków. Alerty IMGW i RCB dla milionów Polaków/Inne
Do godz. 17.30 w niedzielę strażacy interweniowali ponad 820 razy w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwach: śląskim, lubelskim i małopolskim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 12 województw ostrzeżenia I, II i III stopnia przed burzami. Mieszkańcy dziewięciu województw otrzymali alerty RCB.

"Do godz. 17.30 PSP odnotowała ponad 820 interwencji spowodowanych przez przechodzące nad Polską burze. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w woj. śląskim (254), woj. lubelskim (216) i woj. małopolskim (200)" - poinformowała PSP we wpisie na platformie X.

Strażacy zaapelowali o zachowanie ostrożności.

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Burze paraliżują Polskę. Ponad 820 interwencji strażaków. Alerty IMGW i RCB dla milionów Polaków

Alertami IMGW I stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz w części woj.: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, dolnośląskie, podlaskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad. Alerty utrzymają się do północy.

Ostrzeżeniami II stopnia objęte są województwa: opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo woj.: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 22.

Z kolei alert III stopnia przed burzami dla woj. lubelskiego obowiązuje do północy.

IMGW wydało również ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami. Te obowiązywać będą od godz. 20 w niedzielę do poniedziałku rano w woj. warmińsko-mazurskim oraz części woj.: mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Prognozowane są opady deszczu od 30 mm do 50 mm, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Spodziewany jest też grad.

W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi alert do odbiorców przebywających na terenie części woj.: świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz woj. lubelskiego (powiat bialski, radzyński i Biała Podlaska) wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - ostrzegło RCB.

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Źródło PAP
Tematy: IMGWstraż pożarnaalert RCBstraż
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oprac. Aneta Malinowska

Dziennikarka. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (Łazarski Executive Education). Pracowała m.in. w Polskim Radiu, Superstacji, Wirtualnej Polsce oraz w portalach Tokfm.pl i Gazeta.pl, a także w kilku mniejszych redakcjach radiowych i internetowych. W Dziennik.pl zajmuje się przede wszystkim tematami społeczno-politycznymi.

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