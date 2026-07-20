Chłodny początek tygodnia w większości kraju

Jak wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), poniedziałek upłynie pod znakiem wyraźnego ochłodzenia. Najtrudniejsze warunki termiczne odczują mieszkańcy północnej części kraju oraz terenów podgórskich.

Na Warmii, Mazurach oraz Podhalu temperatura w ciągu dnia osiągnie zaledwie 15°C. W miastach takich jak Olsztyn, Mrągowo, Giżycko czy w rejonie Zakopanego będzie to wyjątkowo chłodny dzień. W pasie od Szczecina i Gdańska, przez Koszalin, aż po centrum Polski - w tym Warszawę, Łódź i Toruń - termometry wskażą niewiele wyższe wartości, wahające się w granicach 18-19°C.

Gdzie będzie najcieplej i co z deszczem?

Nieco łagodniejsza aura utrzyma się jedynie w południowo-wschodnich regionach Polski. W Rzeszowie i na całym Podkarpaciu słupki rtęci powędrują do 23°C, natomiast na Podlasiu (Białystok) temperatura maksymalna wyniesie około 22°C.

Warto jednak pamiętać, że spadkowi temperatury towarzyszyć będą gwałtowne zjawiska atmosferyczne. IMGW ostrzega przed potężnym załamaniem pogody. Największe sumy opadów prognozowane są na Mazurach, gdzie spaść może do 32 mm deszczu. Szczególnie niebezpiecznie może być jednak na Podlasiu i w okolicach Łomży - tam meteorolodzy przewidują ulewy sięgające aż 62 mm wody na metr kwadratowy. Tak wysokie wartości opadów mogą skutkować wystąpieniem lokalnych podtopień, dlatego warto śledzić bieżące komunikaty meteorologiczne.