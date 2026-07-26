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Nadciągają ekstremalne upały. Nawet 45 st. Celsjusza w USA

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 09:17
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upał, USA
Nadciągają ekstremalne upały. Nawet 45 st. Celsjusza w USA/Shutterstock
Służba meteorologiczna USA objęła około 80 mln mieszkańców środkowej części Stanów Zjednoczonych ostrzeżeniami przed wysokimi temperaturami. Synoptycy ostrzegają, że nowa fala gorąca utrzyma się co najmniej przez kilka dni, a miejscami temperatura osiągnie 45 st. Celsjusza.

Cytowani przez agencję AP meteorolodzy wyjaśnili, że za ekstremalne warunki odpowiada tzw. kopuła ciepła (heat dome), czyli układ atmosferyczny zatrzymujący gorące powietrze nad rozległym obszarem. Wysokie temperatury utrzymują się również nocą, ograniczając możliwość regeneracji organizmu i zwiększając ryzyko udarów cieplnych.

Ostrzeżenia przed ekstremalnym upałem

Wygląda na to, że układ pozostanie praktycznie nieruchomy przez cały tydzień – ocenił Bob Oravec z Krajowej Służby Pogodowej (NWS).Dodał, że najtrudniejsza sytuacja panuje na obszarze od pustynnego, południowego zachodu USA, przez Wielkie Równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej.

W zachodniej Nebrasce obowiązują ostrzeżenia przed ekstremalnym upałem, a temperatura dochodzi tam do 42 st. Celsjusza. W Las Vegas termometry wskazały ok. 45 st. C, zbliżając się do rekordowych wartości. W rejonie Denver prognozowane są temperatury o 5, a nawet 6 do 8,3 st. Celsjusza wyższe od średniej - dodał Oravec.

Ocieplenie klimatu

Zdaniem meteorologa pod koniec tygodnia możliwe jest przejściowe ochłodzenie w części środkowych stanów, ale fala upałów może szybko powrócić. Najwyższe temperatury mają przesunąć się w połowie tygodnia nad Teksas i wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Łagodniejsza pogoda utrzyma się na północnym wschodzie i w północno-zachodniej części kraju.

AP przypomniała, że jest to kolejna fala upałów tego lata. Na początku lipca rekordowe temperatury zakłóciły obchody Dnia Niepodległości i wydarzenia związane z 250. rocznicą powstania USA. Według Krajowych Centrów Informacji o Środowisku (NCEI) pierwsza połowa 2026 r. była drugą najcieplejszą w historii pomiarów kontynentalnej części USA.

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Źródło PAP
Tematy: pogodaUSAupały
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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