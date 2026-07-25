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Nawet 28 stopni i sporo słońca. Sprawdź weekendową prognozę IMGW

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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Witamina D Słońce
Nawet 28 stopni i sporo słońca. Sprawdź weekendową prognozę IMGW/Shutterstock
Pogoda w weekend wyraźnie nas rozpieści. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają mnóstwo słonecznych chwil oraz wysokie temperatury, które w najcieplejszym momencie dnia przekroczą dwadzieścia stopni.

Nadchodzący weekend przyniesie w wielu regionach kraju przyjemną, sprzyjającą wypoczynkowi aurę. Jak wynika z najnowszych analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę czeka nas przewaga słońca i komfortowe wartości na termometrach, choć w niektórych zakątkach kraju pojawią się przelotne opady deszczu.

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Sobota: Słońce na zachodzie, deszcz na północy i wschodzie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IMGW, początek weekendu upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Zupełnie inna sytuacja czeka jednak mieszkańców północnych oraz wschodnich regionów Polski. Tam niebo częściej będzie zasnute chmurami, a synoptycy prognozują przelotne opady deszczu.

Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że poranek przyniesie temperaturę minimalną w granicach od 10°C do 13°C. Tradycyjnie chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie słupki rtęci spadną w okolice 8°C. W ciągu dnia zrobi się znacznie cieplej - maksymalne wartości wyniosą od 21°C na północy kraju do nawet 26°C na południowym zachodzie.

Gdzie będzie najcieplej?

Większość kraju może liczyć na temperaturę przekraczającą 20°C. Wyjątek stanowi nadmorski pas oraz tereny podgórskie, gdzie miejscami odnotujemy nieco niższe wartości. Z kolei na zachodzie Polski termometry mogą wskazać nawet do 27-28°C.

Warto również zwrócić uwagę na wiatr, który - jak informuje IMGW - będzie słaby, a na północy okresami umiarkowany. Powieje głównie z kierunków południowych i południowo-zachodnich, jedynie na wschodzie kierunek wiatru ma być zmienny.

Eksperci podkreślają, że mimo lokalnych opadów we wschodniej części kraju (gdzie lokalnie spadnie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy), sobota zapowiada się jako dzień bardzo pogodny, z dużą ilością przejaśnień i słońca, co zdecydowanie sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaIMGWsobota
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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