Na czym opierają się długoterminowe prognozy?

Przygotowanie rzetelnej prognozy pogody na kilka miesięcy w przód wymaga zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz potężnych zasobów obliczeniowych. Współczesna meteorologia opiera się na numerycznych modelach prognozowania pogody (NWP), które przetwarzają miliony pomiarów meteorologicznych z całego świata - wskazuje portal "Twojapogoda".

W analizie wykorzystano dane z kluczowych globalnych ośrodków naukowych:

ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts): Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych z siedzibą w Reading w Wielkiej Brytanii, uznawane za jeden z najdokładniejszych modeli na świecie.

CFS (Climate Forecast System): Amerykański model klimatyczny prowadzony przez National Centers for Environmental Prediction (NCEP).

NMME (North American Multi-Model Ensemble): Amerykański system zrzeszający wiele modeli prognozowania klimatu.

CanSIPS (Canadian Seasonal to Inter-annual Prediction System): Kanadyjski system prognoz sezonowych.

Synteza danych z tych ośrodków pozwala zminimalizować błędy pomiarowe i wskazać prawdopodobne trendy anomalii temperaturowych oraz opadowych.

Sierpień: Stabilizacja i silna fala upałów

Końcówka lipca przynosi w Polsce typową, dynamiczną aury letnią - okresy tropikalnego ciepła przeplatają się z gwałtownymi burzami, opadami deszczu i chwilowym ochłodzeniem. Sytuacja ulegnie jednak wyraźnej zmianie na przełomie lipca i sierpnia. Synoptycy oraz modele numeryczne wskazują na odbudowę rozległych układów wyżowych nad Europą Środkową. Oznacza to:

Wzrost stabilności atmosfery: Znacznie mniejsza liczba dni z burzami i opadami .

. Wysokie temperatury: Druga połowa wakacji zapowiada się jako okres pogodny i bardzo ciepły .

. Kulminację upałów: W pierwszej połowie sierpnia modele sygnalizują napływ gorących mas powietrza z południa, co może skutkować falą upałów, podczas której temperatury w cieniu lokalnie przekroczą 35°C.

Wrzesień i jesień: Pogodna aura i obietnica złotej polskiej jesieni

Osoby planujące urlopy na wrzesień mogą spodziewać się korzystnych warunków. Utrzymująca się cyrkulacja wyżowa sprawi, że nad Polską dominować będzie bezchmurne lub małe zachmurzenie. Średnie miesięczne wartości temperatury we wrześniu mają utrzymać się powyżej wieloletniej normy (klimatologicznej normy bazowej z lat 1991-2020). Utrzymujący się brak regularnych opadów deszczu może jednak pogłębiać problem suszy rolniczej i hydrologicznej w regionach, w których deficyt wody notowany jest już od dłuższego czasu.

W ostatnich latach tradycyjna, barwna polska jesień bywała deszczowa i pochmurna. Bieżące predykcje długoterminowe dają jednak szansę na stabilniejszy, słoneczny okres w środkowej fazie jesieni, sprzyjający spacerom i aktywności na świeżym powietrzu.

Listopad i grudzień: Ciepło, ale z dużą niepewnością opadową

Im dalej w przyszłość, tym większa staje się rozbieżność pomiędzy poszczególnymi modelami numerycznymi, co jest standardem w meteorologii długoterminowej.