Pogoda na weekend. Niedziela przyniesie ulgę? Co mówią synoptycy?

Aura nad Polską. Gdzie można spodziewać się przejaśnień?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IMGW, niedziela będzie dniem, w którym pogoda zacznie się stabilizować. Na północnym zachodzie kraju dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach niebo również będzie się przejaśniać, choć okresami może utrzymywać się zachmurzenie umiarkowane lub duże. Co najważniejsze, dla wielu mieszkańców niedziela będzie dniem bez deszczu, co stanowi znaczącą poprawę w stosunku do poprzedniego dnia.

Temperatura i wiatr. Komfortowe warunki w Warszawie i kraju

W Warszawie niedziela zapowiada się bardzo słonecznie - całkowicie wyeliminowano ryzyko wystąpienia opadów. Termometry w stolicy wskażą około 28°C, co będzie wartością niemal identyczną do sobotnich wskazań. W skali całego kraju temperatury maksymalne będą oscylować w bardzo przyjemnych granicach, zapewniając typowo letnią, ciepłą aurę.

Równie istotną zmianą będzie osłabienie wiatru. O ile sobota przyniosła porywiste podmuchy, o tyle niedziela zapowiada się znacznie spokojniej - w stolicy prędkość wiatru wyniesie zaledwie około 3 m/s. Jedynie noc przyniesie zauważalne wychłodzenie powietrza, z temperaturą spadającą do około 18°C, co pozwoli na regenerujący odpoczynek po cieplejszym dniu.