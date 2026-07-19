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Pogoda na weekend. Niedziela przyniesie ulgę? Co mówią synoptycy?

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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Pogoda na weekend. Niedziela przyniesie ulgę? Co mówią synoptycy?/ShutterStock
Niedziela przyniesie prawdziwy meteorologiczny kalejdoskop. Aura znacząco się poprawi, oferując mieszkańcom Polski znacznie spokojniejszą i bezdeszczową pogodę. Synoptycy prognozują, że w większości regionów kraju opady ustaną, ustępując miejsca przyjemnej, letniej pogodzie, która sprzyjać będzie wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Aura nad Polską. Gdzie można spodziewać się przejaśnień?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IMGW, niedziela będzie dniem, w którym pogoda zacznie się stabilizować. Na północnym zachodzie kraju dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach niebo również będzie się przejaśniać, choć okresami może utrzymywać się zachmurzenie umiarkowane lub duże. Co najważniejsze, dla wielu mieszkańców niedziela będzie dniem bez deszczu, co stanowi znaczącą poprawę w stosunku do poprzedniego dnia.

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Temperatura i wiatr. Komfortowe warunki w Warszawie i kraju

W Warszawie niedziela zapowiada się bardzo słonecznie - całkowicie wyeliminowano ryzyko wystąpienia opadów. Termometry w stolicy wskażą około 28°C, co będzie wartością niemal identyczną do sobotnich wskazań. W skali całego kraju temperatury maksymalne będą oscylować w bardzo przyjemnych granicach, zapewniając typowo letnią, ciepłą aurę.

Równie istotną zmianą będzie osłabienie wiatru. O ile sobota przyniosła porywiste podmuchy, o tyle niedziela zapowiada się znacznie spokojniej - w stolicy prędkość wiatru wyniesie zaledwie około 3 m/s. Jedynie noc przyniesie zauważalne wychłodzenie powietrza, z temperaturą spadającą do około 18°C, co pozwoli na regenerujący odpoczynek po cieplejszym dniu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaIMGWweekend
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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