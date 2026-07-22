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Pogoda na środę. Jesienna aura w środku lata. Gdzie będzie padać najmocniej?

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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grad, deszcz, burza, pogoda
Pogoda na najbliższe dni. Jesienna aura w środku lata. Gdzie będzie padać najmocniej?/Shutterstock
Nad Polskę napływa chłodniejsza masa powietrza, przynosząc ze sobą jesienną aurę. W najbliższych dniach w wielu regionach spodziewane są intensywne opady deszczu, silniejsze porywy wiatru oraz lokalne burze. Sprawdź szczegółową prognozę pogody dla kraju.

Prognoza pogody na środę: Deszcz, chłód i porywisty wiatr

Środa przyniesie wyraźne zróżnicowanie warunków atmosferycznych w zależności od regionu. Na wschodzie oraz miejscami w centrum kraju dominuje zachmurzenie całkowite lub duże. Występują opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. W środku tygodnia prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 12°C do 13°C na wschodzie, około 20°C w centrum, aż do 24°C na zachodzie.

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Na pozostałym terenie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny i porywisty. Na wschodzie i w centrum w porywach do 55 km/h, wiejący z kierunków północno-zachodnich i zachodnich.

Kolejne dni: Chłodno, wilgotno i deszczowo

Nadchodzący tydzień zapowiada się wyjątkowo niesprzyjająco dla miłośników ciepła - będzie chłodno, wilgotno, a na północy kraju także wietrznie. Do piątku włącznie należy spodziewać się dużej ilości przelotnych opadów deszczu, a miejscami również burz.

Minimalne temperatury wyniosą od 10°C do 15°C (na obszarach podgórskich chłodniej: 7°C-8°C).

Maksymalne temperatury na przeważającym obszarze wyniosą od 19°C do 22°C; chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat: 17°C-18°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich (podczas burz porywisty).

Kiedy powróci typowo letnia aura?

Stabilizacja pogody i powrót wyższych, letnich temperatur prognozowane są dopiero pod koniec tygodnia. Do tego czasu warto zachować ostrożność na drogach ze względu na mokrą nawierzchnię i porywisty wiatr.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prognoza pogodyIMGW
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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