Prognoza pogody na środę: Deszcz, chłód i porywisty wiatr

Środa przyniesie wyraźne zróżnicowanie warunków atmosferycznych w zależności od regionu. Na wschodzie oraz miejscami w centrum kraju dominuje zachmurzenie całkowite lub duże. Występują opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. W środku tygodnia prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 12°C do 13°C na wschodzie, około 20°C w centrum, aż do 24°C na zachodzie.

Na pozostałym terenie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny i porywisty. Na wschodzie i w centrum w porywach do 55 km/h, wiejący z kierunków północno-zachodnich i zachodnich.

Kolejne dni: Chłodno, wilgotno i deszczowo

Nadchodzący tydzień zapowiada się wyjątkowo niesprzyjająco dla miłośników ciepła - będzie chłodno, wilgotno, a na północy kraju także wietrznie. Do piątku włącznie należy spodziewać się dużej ilości przelotnych opadów deszczu, a miejscami również burz.

Minimalne temperatury wyniosą od 10°C do 15°C (na obszarach podgórskich chłodniej: 7°C-8°C).

Maksymalne temperatury na przeważającym obszarze wyniosą od 19°C do 22°C; chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat: 17°C-18°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich (podczas burz porywisty).

Kiedy powróci typowo letnia aura?

Stabilizacja pogody i powrót wyższych, letnich temperatur prognozowane są dopiero pod koniec tygodnia. Do tego czasu warto zachować ostrożność na drogach ze względu na mokrą nawierzchnię i porywisty wiatr.