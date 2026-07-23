Warunki meteorologiczne w ciągu dnia

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Jak wskazuje IMGW, w wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Największej aktywności burzowej należy spodziewać się na północy, północnym wschodzie i wschodzie kraju. Suma opadów wyniesie przeważnie od 10 do 20 mm, miejscami do 25 mm, a lokalnie na północy i wschodzie nawet 30-35 mm.

Termometry wskażą od 16-17°C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 18-21°C na przeważającym obszarze kraju, do 22°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Porywy osiągną do 55 km/h, a podczas burz nawet 70 km/h. W górach wiatr będzie znacznie silniejszy - w Sudetach do 90 km/h, a w Tatrach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie pozostanie duże, choć na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Jak podaje IMGW, nadal możliwe będą przelotne opady deszczu, a początkowo na północy i wschodzie także burze. Wysoko w Tatrach wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i w centrum kraju spadnie miejscami do 15 mm deszczu, natomiast na Pobrzeżu Gdańskim, Kaszubach oraz w Karpatach do 20 mm.

Temperatura wyniesie od 9°C w rejonach podgórskich i około 10°C na zachodzie do 11-13°C na przeważającym obszarze kraju oraz 16°C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad środkowym i wschodnim wybrzeżem okresami porywisty, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, a na północnym wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz porywy mogą dochodzić do 55 km/h, a wysoko w górach do 65 km/h.

Ostrzeżenia i alerty IMGW na 23 lipca

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni. W czwartek spodziewane są burze. Żółte ostrzeżenia przed nimi mogą zostać wydane w województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

kujawsko-pomorskim,

podlaskim,

mazowieckim,

łódzkim,

lubelskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim.

W czwartek w stolicy będzie wyraźnie wzrastać zachmurzenie do dużego. Jak wskazuje IMGW, od rana opady będą pojawiać się na zachodzie województwa, a około godz. 8-11 zaczną obejmować centrum, w tym Warszawę. Największa aktywność opadowa prognozowana jest od późnego przedpołudnia do późnego popołudnia, orientacyjnie między godz. 10 a 18.