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Idą gwałtowne burze i ochłodzenie. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia dla kilkunastu województw

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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Burza, piorun, deszcz, pogoda
Idą gwałtowne burze i ochłodzenie. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia dla kilkunastu województw/ShutterStock
W czwartek nad Polską przemieści się front chłodny, który przyniesie wyraźne załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada opady deszczu, burze z gradem oraz spadek temperatur. Sprawdź szczegółową prognozę pogody oraz listę regionów objętych alertami na 23 lipca.

Warunki meteorologiczne w ciągu dnia

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Jak wskazuje IMGW, w wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Największej aktywności burzowej należy spodziewać się na północy, północnym wschodzie i wschodzie kraju. Suma opadów wyniesie przeważnie od 10 do 20 mm, miejscami do 25 mm, a lokalnie na północy i wschodzie nawet 30-35 mm.

Pogoda na środę. Jesienna aura w środku lata. Gdzie będzie padać najmocniej?
Pogoda na środę. Jesienna aura w środku lata. Gdzie będzie padać najmocniej?

Termometry wskażą od 16-17°C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 18-21°C na przeważającym obszarze kraju, do 22°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Porywy osiągną do 55 km/h, a podczas burz nawet 70 km/h. W górach wiatr będzie znacznie silniejszy - w Sudetach do 90 km/h, a w Tatrach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie pozostanie duże, choć na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Jak podaje IMGW, nadal możliwe będą przelotne opady deszczu, a początkowo na północy i wschodzie także burze. Wysoko w Tatrach wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i w centrum kraju spadnie miejscami do 15 mm deszczu, natomiast na Pobrzeżu Gdańskim, Kaszubach oraz w Karpatach do 20 mm.

Temperatura wyniesie od 9°C w rejonach podgórskich i około 10°C na zachodzie do 11-13°C na przeważającym obszarze kraju oraz 16°C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad środkowym i wschodnim wybrzeżem okresami porywisty, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, a na północnym wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz porywy mogą dochodzić do 55 km/h, a wysoko w górach do 65 km/h.

Ostrzeżenia i alerty IMGW na 23 lipca

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni. W czwartek spodziewane są burze. Żółte ostrzeżenia przed nimi mogą zostać wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim,
  • pomorskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • podlaskim,
  • mazowieckim,
  • łódzkim,
  • lubelskim,
  • świętokrzyskim,
  • podkarpackim,
  • małopolskim,
  • śląskim.

W czwartek w stolicy będzie wyraźnie wzrastać zachmurzenie do dużego. Jak wskazuje IMGW, od rana opady będą pojawiać się na zachodzie województwa, a około godz. 8-11 zaczną obejmować centrum, w tym Warszawę. Największa aktywność opadowa prognozowana jest od późnego przedpołudnia do późnego popołudnia, orientacyjnie między godz. 10 a 18.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaIMGWburze
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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