Dziennik Gazeta Prawana logo

Historyczne mrozy i śnieżyce na południu. Takiej zimy nie było od 30 lat

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:50
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Potężna śnieżyca powraca do Polski. Możliwy paraliż jak na S7
Ekstremalna zima na półkuli południowe. Największe mrozy i śnieżyce od 30 lat/Shutterstock
Podczas gdy półkula północna zmaga się z rekordowymi upałami, Ameryka Południowa doświadcza historycznego załamania pogody. Nadchodzące dni przyniosą kolejną falę silnych mrozów i obfitych opadów śniegu. Służby ostrzegają przed paraliżem komunikacyjnym i stratami w rolnictwie.

Rekordowe upały na północy, potężny mróz na południu

Trwający sezon letni na półkuli północnej przynosi fale nieznośnych temperatur, które w wielu regionach Europy i Ameryki Północnej przekraczają dotychczasowe rekordy pomiarów meteorologicznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda po drugiej stronie równika.

Gdzie uderzy deszczowy front? IMGW pokazał animację i ostrzega przed ulewami
Gdzie uderzy deszczowy front? IMGW pokazał animację i ostrzega przed ulewami

Na półkuli południowej panuje astronomiczna zima, która w tym roku wyróżnia się wyjątkową surowością. Mieszkańcy Ameryki Południowej zmagają się z najsilniejszym atakiem zimowych zjawisk od kilkudziesięciu lat.

Lodowaty podmuch znad Antarktydy paraliżuje Argentynę

Szerokim strumieniem napływa lodowate powietrze prosto z Antarktydy, powodując anomalie temperaturowe, które mocno odbiegają od norm klimatycznych. W Mar del Plata w północnej Argentynie miesiąc rozpoczął się rzadkim zjawiskiem - opadami śniegu, które pokryły miasto kilkucentymetrową warstwą białego puchu. Dla wielu młodszych mieszkańców był to pierwszy taki widok w życiu, ponieważ śnieg nie padał tam od 22 lat. Brak zimowego wyposażenia samochodów oraz nieprzygotowana infrastruktura doprowadziły do chaosu na drogach. Izby przyjęć w szpitalach zanotowały masę zgłoszeń od osób poszkodowanych w wyniku upadków na oblodzonych chodnikach.

Ostrzeżenia przed skrajnie niskimi temperaturami wydano dla 18 argentyńskich prowincji i 30 miast. Słupki rtęci w najzimniejszych rejonach spadły do -15°C. W stolicy kraju, Buenos Aires, nocne temperatury bywały niższe niż na wybrzeżach Antarktydy.

Skutki anomalii: Ucierpiał Urugwaj, Paragwaj i Brazylia

Fala chłodów objęła znacznie większy obszar kontynentu. Pod koniec czerwca lodowata masa dotarła do południowej Brazylii, Urugwaju oraz Paragwaju, gdzie średnie temperatury spadły o kilkanaście stopni poniżej wieloletniej normy.

W brazylijskim São Paulo odnotowano najniższą temperaturę od 30 lat - w najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały zaledwie 13,5°C. Gwałtowne przymrozki w regionie doprowadziły do poważnych strat w uprawach rolnych.

Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec zimowych anomalii. Kolejna fala srogiej zimy przyniesie:

  • Spadek temperatur w środkowej i północnej Argentynie,
  • Opady śniegu w górach sięgające od 30 do 50 centymetrów,
  • Ryzyko powtórzenia się dotychczasowych problemów transportowych i gospodarczych w regionie.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaśnieg
Powiązane
deszcz ulewa burza
Prognoza pogody na wtorek 14 lipca. Alert IMGW przed burzami z gradem i ulewami
burza
Nadciąga wyż Laurent i groźne burze. Znamy prognozę pogody na 15 lipca
ulewa deszcz opady pogoda
Pogoda na wtorek. Ulewy, porywisty wiatr i nawet 12°C w środku lata. Oto najnowsze prognozy IMGW
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCo oznacza fioletowa flaga na plaży? To ważne ostrzeżenie »
Zobacz
|
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Bardzo dobry przepis na ogórki konserwowe. Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak długo pasteryzować ogórki konserwowe?
Dyktando
Quiz ortograficzny. U czy Ó? Jak poprawnie napisać te wyrazy? 10/10 zdobędą tylko eksperci
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Skoda Superb
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Czeska rakieta 1.5 TSI już w Polsce. Jaka cena?
"Dziki, dziki wschód"
Nowy polski film wyróżniony na świecie. To thriller wojenny od słynnego reżysera
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 8/10 tylko dla orłów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj