Rekordowe upały na północy, potężny mróz na południu

Trwający sezon letni na półkuli północnej przynosi fale nieznośnych temperatur, które w wielu regionach Europy i Ameryki Północnej przekraczają dotychczasowe rekordy pomiarów meteorologicznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda po drugiej stronie równika.

Na półkuli południowej panuje astronomiczna zima, która w tym roku wyróżnia się wyjątkową surowością. Mieszkańcy Ameryki Południowej zmagają się z najsilniejszym atakiem zimowych zjawisk od kilkudziesięciu lat.

Lodowaty podmuch znad Antarktydy paraliżuje Argentynę

Szerokim strumieniem napływa lodowate powietrze prosto z Antarktydy, powodując anomalie temperaturowe, które mocno odbiegają od norm klimatycznych. W Mar del Plata w północnej Argentynie miesiąc rozpoczął się rzadkim zjawiskiem - opadami śniegu, które pokryły miasto kilkucentymetrową warstwą białego puchu. Dla wielu młodszych mieszkańców był to pierwszy taki widok w życiu, ponieważ śnieg nie padał tam od 22 lat. Brak zimowego wyposażenia samochodów oraz nieprzygotowana infrastruktura doprowadziły do chaosu na drogach. Izby przyjęć w szpitalach zanotowały masę zgłoszeń od osób poszkodowanych w wyniku upadków na oblodzonych chodnikach.

Ostrzeżenia przed skrajnie niskimi temperaturami wydano dla 18 argentyńskich prowincji i 30 miast. Słupki rtęci w najzimniejszych rejonach spadły do -15°C. W stolicy kraju, Buenos Aires, nocne temperatury bywały niższe niż na wybrzeżach Antarktydy.

Skutki anomalii: Ucierpiał Urugwaj, Paragwaj i Brazylia

Fala chłodów objęła znacznie większy obszar kontynentu. Pod koniec czerwca lodowata masa dotarła do południowej Brazylii, Urugwaju oraz Paragwaju, gdzie średnie temperatury spadły o kilkanaście stopni poniżej wieloletniej normy.

W brazylijskim São Paulo odnotowano najniższą temperaturę od 30 lat - w najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały zaledwie 13,5°C. Gwałtowne przymrozki w regionie doprowadziły do poważnych strat w uprawach rolnych.

Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec zimowych anomalii. Kolejna fala srogiej zimy przyniesie: