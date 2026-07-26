Zmiana pogody w niedzielę

Po wyjątkowo chłodnym i deszczowym tygodniu, który wielu osobom przypominał kapryśną jesień lub wakacje sprzed dekad, polska aura drastycznie się zmieni. Jak informuje serwis TwojaPogoda.pl, arktyczne powietrze, które przyniosło m.in. rekordowe jak na lipiec spadki temperatur (w Łodzi odnotowano zaledwie 6 stopni, a przy gruncie 4), ostatecznie ustępuje miejsca masom napływającym z południa.

Prawdziwe uderzenie gorąca nadejdzie dzisiaj. TwojaPogoda.pl alarmuje, że punktualnie od godziny 13:00 na południu, wschodzie i w centrum kraju zaczną się gwałtowne upały.

"Początek w niedzielę o 13:00. Meteorolodzy biją na alarm. Ostatnie weekendy popsuły nam deszcze i burze, a ten nadchodzący wcale nie będzie lepszy. Tym razem musimy się liczyć z powrotem upału, który będzie zaledwie przedsmakiem tego, co czeka nas później" - relacjonuje serwis TwojaPogoda.pl.

W godzinach popołudniowych (między 13:00 a 17:00) temperatura maksymalna w najcieplejszych regionach ma osiągnąć 32-33 stopnie Celsjusza.

To dopiero początek. Synoptycy zapowiadają nawet 40 stopni

Choć niedzielny żar potrwa zaledwie kilka godzin, a krótkie wytchnienie od upałów zajmie dwa dni, meteorolodzy ostrzegają przed tym, co wydarzy się na przełomie lipca i sierpnia.

Według analiz portalu, od środy (29.07) upały powrócą na znacznie dłużej i będą o wiele bardziej intensywne. W ciągu zaledwie 2-3 dni w niemal całym kraju termometry przekroczą 35 stopni w cieniu. Modele numeryczne wskazują, że na przełomie miesięcy czeka nas najsilniejsza fala skwaru w tym roku, która może potrwać ponad tydzień, a w najgorętszych momentach przynieść nawet 40 stopni.

Co ważne, tym razem fala upałów ma charakteryzować się "wersją suchą i słoneczną". Spadająca wilgotność względna powietrza sprawi, że wysokie temperatury będą nieco bardziej znośne i wolne od uciążliwej, dusznej parności.